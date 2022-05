Slaba volja v ljubljanskem UKC: bralec se čudi, kako je to sploh mogoče (FOTO)

Bralec Klemen, ki si je pred časom poškodoval nogo, nam je sporočil, da je dopoldne na hodnikih ljubljanske poliklinike vladala slaba volja. Medtem ko je pred travmatološko ambulanto čakal na pregled in rentgen, je po njegovih besedah večkrat zmanjkalo elektrike. Kot dodaja, so bili tako pacienti na hodniku za nekaj trenutkov v temi.

»Menda so težave tudi z rentgenom, nastala je precejšnja gneča,« je v sporočilu zapisal bralec, ki se sprašuje, ali v največjem kliničnem centru za takšne primere nimajo agregatov oziroma generatorjev.

Tema na hodniku pred travmatološkimi ambulantami. FOTO: Bralec Klemen

Kaj se dogaja, smo preverili tudi v UKC Ljubljana. Kot so pojasnili v službi za stike z javnostjo, je prišlo do krajšega izpada elektrike. Zaradi izpada, ki je trajal le dve minuti ali tri, je prišlo do krajšega zastoja pri obravnavi pacientov. Zagotavljajo še, da se ob tovrstnih primerih vključijo električni generatorji. Za nevšečnosti se opravičujejo.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam in pripnite fotografije.