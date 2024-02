Opazoval snemanje nove slovenske serije na Hrvaškem: »Grozili so s policijo«

Te dni je luč sveta na komercialni televiziji ugledala nova slovenska serija Skrito v raju. Snemanje je potekalo na več lokacijah po Sloveniji in na hrvaški obali, kar je ustvarjalcem predstavljalo nekoliko več skrbi in prilagoditev. Ustvarili so nov kamp, gozdiček ob morju pa prelevili v filmsko kuliso.

Snemanje je trajalo dva meseca, celotna ekipa pa je navdušena nad posnetim. Nekoliko manj je navdušen bralec, ki je bil ravno v času snemanja serije v Pineti v Novigradu, tam na dopustu.

Bralec ocenjuje, da je snemalna ekipa »brez dovoljenja in arogantno uzurpirala tujo lastnino, kot je košarkarsko igrišče, park in dele obale letovišča Pineta, tudi tistega, s posebnim dostopom do morja za invalide«.

Najbolj ga je razburilo, ker so v času snemanja s trakom za zaporo invalidnim obiskovalcem onemogočali dostop do morja in gostom vstop na košarkarsko igrišče, ki je namenjen vsem. »Ljudje so se pritoževali upravi letovišča Pineta in grozili, da bodo klicali policijo,« se je razburjen oglasil bralec, ko se je te dni ob premierni predstavitvi serije spomnil neljubih poletnih dogodkov.

Kaj pravijo na Pop TV?

S Pop TV so nam odgovorili, da je snemanje serije Skrito v raju veljalo za produkcijsko ogromen podvig, saj je potekalo v dveh državah, a so za snemalne namene pridobili vsa ustrezna dovoljenja, kar je vključevalo tudi delno zaprtje obale za trenuten čas snemanja.

»Za snemanje na obali je ekipa imela urejeno dovoljenje od Lučke kapitanije Pulj, po dogovoru jih je prav tako za vsako dogajanje na obali obvestila, kar so po njihovi praksi objavili tudi kot obvestilo na radijskem sprejemniku. Glede snemalnega procesa je bila obveščena tudi občina Novigrad. Po najboljših močeh smo se vseskozi obdobje snemanja prilagajali vsem, ki so na tem delu letovali,« so se na kritike bralca odzvali na televiziji.

