Ogorčeni bralec Janez: Poštarji so si sprivatizirali parkirišče (FOTO)

Parkirna mesta so nemalokrat težava. Vsakomur se namreč kdaj zgodi, da ko ga potrebuje, ga ne najde. Ob problematiko parkiranja se je obregnil naš bralec. Zmotilo ga je parkirišče, ki je na Tbilisijski ulici v Ljubljani. Natančneje, pritožil se je nad parkiranjem poštarjev Pošte Slovenje na tem parkirišču. Pravi, da so si ga poštarji sprivatizirali in da ga nenehoma zasedajo.

Po njegovo zaposleni na Pošti Slovenije omenjeno parkirišče zasedajo tako s svojim osebnim avtomobilom kot s službenim kombijem. Kot je videti na sliki, ki jo je poslal, je bilo v nekem trenutku na parkirišču več službenih kombijev.

Za mnenje smo vprašali tudi Pošto Slovenije. Ko ga bomo dobili, ga bomo vključili v članek.

Bralčevo sporočilo:

Zdravo. Takole so si na Tbilisijski ulici poštarji Pošte Slovenije sprivatizirali parkirišče. Zasedaj ga 24/7/365 .... zjutraj se pripeljejo z osebnim avtomobilom, štriri žmigavce, premaknejo kombi na cesto in parkirajo svoje osebno vozilo. Ali nas pošta ne lupi zadosti, da bi si zagotovila lastna parkirna mesta. Lp Janez

