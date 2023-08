Ogorčeni bralec: Mura se umirja!? Pa kaj še, podatki so z razlogom zamaknjeni (FOTO)

Kot smo poročali se količina padavin se počasi zmanjšuje, zato je Agencija RS za okolje (Arso) stopnjo opozorila znižala na rumeno. Umirjati so se začele tudi hidrološke razmere z izjemo spodnje Save, kjer največ težav pričakujejo na sotočju Krke in Save. V nedeljo popoldne se obetajo nevihte, ki pa naj ne bi prinesle večjih dodatnih količin dežja.

»Pretok Mure je 1300 kubičnih metrov na sekundo, kar pomeni, da je na robu protipoplavnih nasipov, a se zaenkrat ne razliva,« pa je na današnji novinarski konferenci pojasnil hidrolog Janez Polajnar z Arsa. V drugih delih države pričakujejo postopno umirjanje hidroloških razmer ter počasno upadanje in odtekanje poplavne vode v reke. »V nedeljo bo večina rek še naprej upadala. Izjema so spodnji tokovi večjih rek, kot so Sava, Drava in Mura,« je dejal.

Bo nasip zdržal vodo?

Ob tem pa se nam je oglasil ogorčeni bralec Friderik:» Umirja se, pa še kaj. Podatki o pretokih na Muri in ostalih vodotokov so z razlogom zamaknjeni za uro in pol. Vodostaj Mure narašča, le vsakih pol ure zmanjšajo za nekaj centimetrov in ga za pol ure dvignejo za pol centimetrov. Sedaj se tudi vidijo razsežnosti vzdrževanja nasipov in nabrežij ob Muri, ki se praktično ne izvajajo že skoraj 20 let. Imeli bomo srečo, če bo nasip v kraju Petanjci zdržal pritisk vode.«