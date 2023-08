Po novinarski konferenci: Padavinska situacija se umirja, stopnja opozorila znižana

Količina padavin se počasi zmanjšuje, zato je Agencija RS za okolje (Arso) stopnjo opozorila znižala na rumeno. Umirjati so se začele tudi hidrološke razmere z izjemo spodnje Save, kjer največ težav pričakujejo na sotočju Krke in Save. V nedeljo popoldne se obetajo nevihte, ki pa naj ne bi prinesle večjih dodatnih količin dežja.

Kaj so povedali na novinarski konferenci?

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal meteorolog z Arsa Brane Gregorčič, so v zadnjih urah namerili manj dežja. Pričakujejo, da se bo količina padavin danes še zmanjšala. Jutri popoldne bo državo od zahoda dosegla hladna fronta, ki bo prinesla možnost neviht. V noči na ponedeljek se bo ozračje nato umirilo, v nadaljevanju prihodnjega tedna pa kaže na sočno in stabilno vreme.

Številne reke ostajajo razlite, a se razmere ne poslabšujejo več tako drastično, je pojasnil hidrolog Janez Polajnar z Arsa. Zaradi nočnega deževja so nekatere reke še porasle, a v manjšem obsegu, bodo pa zato začele upadati pozneje.

Poslabšujejo pa se razmere v spodnjem toku Save, kjer je pretok trenutno 1600 kubičnih metrov na sekundo. Čez dan se bo še nekoliko povečal, saj bo večjo količino vode prispevala tudi naraščajoča Krka. Največ težav zato pričakujejo na sotočju Krke in Save, zlasti na območju Krške vasi z okolico. Savinja še vedno poplavlja, vendar ne narašča več. Poplavlja tudi Drava, ki pa ima zdaj stabilen pretok, je povedal Polajnar. »Pretok Mure je 1300 kubičnih metrov na sekundo, kar pomeni, da je na robu protipoplavnih nasipov, a se zaenkrat ne razliva,« je dejal.

V drugih delih države pričakujejo postopno umirjanje hidroloških razmer. »V nedeljo bo večina rek še naprej upadala. Izjema so spodnji tokovi večjih rek, kot so Sava, Drava in Mura,« je dejal. Ob nevihtah, ki jih pričakujejo v nedeljo popoldne, niso izključeni narasli vodotoki, a bodo nevihte potovale hitro, zato večjih težav najverjetneje ne bo, je dodal.

Kakšno je stanje pri vas? Kontaktirajte nas.