Ogorčena Savinjčanka: Kdo bo odgovarjal za zastrupitev z vodo? Mi še kar zbolevamo ...

Že nekaj dni poročamo o dogajanju na Savinjskem, kjer je prišlo do več zastrupitev, domnevno zaradi oporečne vode. Celjska bolnišnica je do torka obravnavala 47 bolnikov, od tega 32 odraslih in 19 otrok, iz Spodnje Savinjske doline zaradi prebavnih težav, dva sta hospitalizirana. Več o tem preberite tukaj.

Na naše uredništvo je pisala jezna bralka Patricija, ki je ena izmed tistih, ki so obležali doma. Zanima jo, kdo bo odgovarjal za nastalo situacijo. Zdi se ji nesprejemljivo, da jih tako dolgo ne obvestijo o rezultatih analiz vode, saj »ljudje še kar zbolevamo in vedno več nas je. Niso samo tisti, ki so morali v bolnišnico, veliko nas je ostalo doma.«

Bralka predlaga, da vsem krajanom, ki so jih prepozno obvestili o oporečnosti pitne vode odgovorni plačujejo položnico za vodo za tri ali šest mesecev ali eno leto. »Odvisno od tega, kako resno jemljejo zdravje svojih uporabnikov. Direktorja JKP Janeza Primožiča in župana Žalca Janka Kosa pa vabim na kozarec vode.«