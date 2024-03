Prizori, da te kap! Na pol prežagana harmonika, učitelj glasbe se opravičuje (VIDEO)

Na družbenem omrežju facebook je Iniciativa za zaščito slovenske kvintetovske glasbe in klavirske harmonike pred nekaj dnevi objavila videoposnetek, na katerem je prikazano, kako so mladi glasbeniki z ročno žago na pol prerezali harmoniko, nas je opozorila bralka.

Burna debata, mnogo komentarjev

Videoposnetek je med uporabniki izzval burno debato, pod objavo se je usulo mnogo komentarjev. Oglasil se je lastnik harmonike Gašper Fabjančič, slovenski glasbenik, ki je v igranju na harmoniko v preteklosti požel številne uspehe, ta inštrument tudi poučuje. Napisal je, da so se fantje na osmici malce sprostili in da je bil meh harmonike uničen. »Harmonika je moja in z njo lahko počnem, kar me je volja. Harmonike nimam samo ene, v glasbo vlagam vse svoje prihranke, vem, koliko kaj stane,« je zapisal po poročanju koroskenovice.si.

Objavo je med drugim komentiral Klemen Rošer iz Glasbene šole Rošer, ki je zapisal, da »do harmonike (če imaš primeren odnos do nje) in do glasbe, ki se z njo izvaja, se takole ne obnaša. Sramota … Zaradi takšnih modelov se spoštovanje do harmonike, katerega so tako težko prigarali cenjeni mojstri, kot so Slak, Mihelič, Klavžar, Lupinc, Klinc, Sotošek in drugi, izgublja.«

Takšnega odziva ni pričakoval

Harmonikar Gašper Fabjančič se je ponovno oglasil, saj ni pričakoval takšnega odziva polovice Slovenije, in posnel spodnji video z opravičilom. »Upam, da se bo ta drama čim prej rešila. Še enkrat se bom iskreno opravičil vsem, ki jih je to prizadelo. Sem popolnoma na tleh po komentarjih in v depresiji. Še enkrat se opravičujem ...«

Žaganje harmonike kot trend?

Se pa marsikdo sprašuje, ali uničevanje harmonik postaja trend v slovenski glasbi. Omenjena bralka nam je poslala še en podoben posnetek, na katerem je viden član Primorskih fantov, ki je tudi učitelj harmonike.

