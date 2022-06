Ne boste verjeli, kaj je po koncertu v Ljubljani storil voditelj (FOTO)

Včeraj zvečer je v Križankah potekal koncert Vala 202 ob praznovanju 50-letnice tega programa. Obljubljali so večer, posvečen slovenski popularni glasbi. Seznam nastopajočih na Dnevu 202, kot so prireditev poimenovali, je bil dolg. Na odru so se zvrstili številni izvajalci, ki so zaznamovali slovensko glasbeno sceno v preteklih desetletjih, in tudi tisti bolj sveži. Na razprodanem koncertu so ob spremljavi orkestra nastopili vokalisti skupin Siddharta, Mi2, Big Foot Mama, Elvis Jackson, Niet, Avtomobili, Šank Rock, Chateau, Hamo & Tribute 2 Love, Lačni Franz in Joker Out. Večtisočglavo množico so razveselili tudi nekateri kantavtorji, med njimi Drago Mislej Mef in reperji, Zmelkow in Vlado Kreslin pa po videu.

Na naše uredništvo pa se je obrnila bralka Maja, ki je obiskala koncert: »Veliko je bilo videti, slišati pa bolj malo.« Kot je opisala, je bila glasba čudovita, vendar so se nastopajoči na odru izmenjavali kot po tekočem traku. »Nobeden ni odpel svoje pesmi od začetka do konca. Ko si ravno začel uživati v novem ritmu, je pevec že tekel z odra, kabli so leteli po zraku do naslednjega nastopajočega. Kar malo konfuzno, predvsem pa se mi zdi velika škoda. Toliko izvajalcev na lokaciji, pa vsi samo za nekaj verzov ene uspešnice ...«

Koncert je trajal sicer samo uro in pol. Kljub temu da so poslušalci ploskali in čakali povratek na oder vsaj kakšnega nastopajočega, kot je to navada na domala vseh koncertih, se to ni zgodilo. Edini, ki se je vrnil na oder, je bil voditelj Andrej Karoli. Zahvalil se je občinstvu in na koncu rekel nekako takole: »Hvala vam. Zdaj pa je konec. Tam so vrata.« Razočarana Maja še pravi: »Za vstopnico sem odštela 27 evrov in za ta denar bi si želela daljše uživanje v glasbi.«

