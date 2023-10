Zgodaj zjutraj jih je prebudilo tuljenje sirene, silovit veter odkrival strehe (VIDEO)

Vremenoslovci so za danes prižgali rdeče opozorilo zaradi obilnejših padavin, ki so se začele že v četrtek zvečer. Padavine se bodo nadaljevala do okoli poldneva, v vremenski napovedi pa agencija za okolje (Arso) piše: »Danes dopoldne bo oblačno, deževno in vetrovno, popoldne se bo delno zjasnilo.«

Danes zjutraj je kmalu po 6. uri sirena, ki oznanja nevarnost, odmevala v Piranu. Prebivalce je opozorila na nevarnost zaradi visokega plimovanja morja. »Morje je prestopilo rob obalne črte in zaliva Prešernovo in Kidričevo nabrežje. Prebivalce prosimo, da poskrbijo za svoje premoženje,« poroča uprava za zaščito in reševanje. Sireno so sprožili tudi v Izoli – morje je prestopilo obalne črte in zalilo Veliki trg in Sončno nabrežje. Morje se je razlilo tudi v Kopru, kjer je zalilo semedelsko promenado: trenutna gladina morja na mareografski postaji je 345 cm.

Že v četrtek je preglavice povzročal močan veter, ki je ponekod celo odkrival strehe (v Ormožu je puščala streha, zato so jo gasilci pokrili s folijo, na Belski cesti v Preddvoru je veter odkril del strehe objektom, v naselju Kamnje, občina Bohinj, je močan sunek odkril del pločevinaste strehe na stanovanjski hiši), gasilce so klicali na pomoč tudi iz Rečice ob Savinji, kjer je drevo ogrožalo objekt. Razžagali so ga in odstranili.

V pripravljenosti na Severnem Primorskem

»Na Severnem Primorskem je noč kljub dežju minila brez hujših težav, se pa stanje spreminja v zadnji uri,« sporoča regijska štab CZ za Severno Primorsko. Nekaj nanosov je bilo na cestah v Baški grapi, predvsem na odseku Podbrdo–Grahovo. Dodajajo, da je za osebna vozila ta del vseeno prevozen, za avtobuse in tovorna vozila pa ne – na terenu je že cestna služba.

Trenutno je zaprta cesta Tolmin–Most na Soči zaradi poplavljenega cestišča, v vasi Zavino v občini Ajdovščina pa je zaradi erozije tal odneslo manjši del ceste v središču kraja. Tudi tu so ustrezne službe že na terenu.

Podrta drevesa ovirajo promet na cestah Avče–Kal nad Kanalom in Ročinj–Kambreško, meteorna voda pa ogroža poslovne prostore v Spodnji Kanomlji v občini Idrija. Posredujejo gasilci.

»Sicer pa so vsi občinski štabi CZ (13 občin) na celotnem območju v pripravljenosti že od včerajšnjega popoldneva. Še naprej pozorno spremljajo dogajanje, saj reke in njihovi pritoki naraščajo,« so še zapisali.

Razmere na cestah Cesta Črna vas–Podpeč je pri Lipah zaprta – podrto drevje. Cesta Bohinjska Bistrica–Jezero je zaprta – podrto drevje. Cesta Tolmin–Most na Soči je pri galeriji Pod ključem zaprta – poplavljeno cestišče. Obvoz je urejen čez vas Ušnik. Vir: Promet.si, posodobljeno ob 7.55

Kaj nas čaka

»Reke na zahodu so začele naraščati, v naslednjih urah se bodo pretoki rek povečevali tudi drugod po Sloveniji. Posamezne, predvsem manjše reke na zahodu, severu in v osrednji Sloveniji ter v porečju Kolpe bodo poplavljale. Ob močnih krajevnih nalivih bo verjetno poplavljanje zaledne in padavinske vode. Večja verjetnost za poplavljanje rek bo na Vipavskem in Gorenjskem. Nekatere reke in hudourniški vodotoki lahko poplavijo tudi v večjem obsegu,« so zgodaj zjutraj napovedali v hidrološkem opozorilu Agencije RS za okolje (Arso). Dodali so še, da drugod po državi lahko pride do razlivanj na območju pogostih poplav.

Evakuacija prebivalcev

Poročali smo, da se je premaknil plaz v Strugah, zaradi česar so se morali prebivalci umakniti. Več o tem v članku Struge: plaz ni tako nedolžen, geolog svetoval takojšnjo evakuacijo vseh. Danes je sicer STA poročala, da je kljub dežju noč v Strugah pri Lučah in Braslovčah minila dokaj mirno. Plaz se je po besedah župana Luč Klavdija Strmčnika spet nekoliko premaknil, a je reka Savinja še vedno pretočna.

