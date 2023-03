Maščevanje v Kranju? Tik pred upokojitvijo so mu naredili tole

Včasih so napisi varljivi in nam dajejo lažno varnost. To se je pripetilo tudi našemu bralcu, ki ima delovno mesto v Vojašnici Petra Petriča v Kranju. Ob vstopu je namreč prebrati, da gre za varovano območje, tudi s kamerami. A ko je bralec ob neljubem dogodku želel priti do posnetkov, da bi zadevi prišel do dna, ni mogel. Ker videoposnetki sploh ne obstajajo.

Bralcu so letos na parkirišču omenjene vojašnice že trikrat namerno poškodovali avtomobil: »Po novem letu letos, v roku enega meseca trikrat. Nazadnje se je to zgodilo v začetku februarja.«

Poškodovano vozilo bralca. FOTO: Bralec

Neznani storilec je uporabil ostri predmet in njegovo vozilo porisal na treh koncih: zadnji blatnik, odbijač in tudi zadnja vrata. Rise so skušali odstraniti s poliranjem in deloma je res šlo oziroma so poškodbe manj vidne, preostanek vandalizma pa bo, tako mu je dejal ličar, odpravilo 500 evrov, kolikor bo stalo barvanje.

Brez nadzora

Vandalizem je prijavil policiji in nam posredoval tudi policijsko poročilo o dogodku. A tu se je zadeva ustavila. Storilca, kolikor mu je znano, niso našli, po njegovih besedah pa tudi zato, ker vojašnica parkirišča nima pod videonadzorom. »Zakaj vojaški objekt ni pod videonadzorom in tudi parkirna mesta? Odgovarjajo ne za nič. Pa saj to je vojašnica, pomembna ustanova,« se jezi bralec.

Na eksplicitno vprašanje, ali je povprašal po kamerah in posnetkih, je odvrnil, da je, a da jih enostavno ni. »Če bi bile kamere, bi bila mala šala najti storilca,« je prepričan.

Spor s sodelavcem

Bralec sumi, kdo bi lahko stal za trikratnimi vandalizmom, a dokazov nima. Razkril nam je še, da se je preden se je vse to zgodilo, sprl z enim od sodelavcev, a obtoževati brez dokazov pač ne gre.

Žalostno je tudi to, da se je to dogodilo tik pred njegovim odhodom v pokoj in bo iz ustanove odšel z grenkim priokusom.

Kaj pravijo na ministrstvu

Z Ministrstva za obrambo RS so nam glede primera povedali: »Območje, o katerem predvidevamo da sprašujete, je s tablami označeno kot parkirišče v vojaškem območju. Tabli na ograji vojašnice ob Bleiweisevi cesti navajata, da je to del MORS in okoliš posebnega pomena, kjer je gibanje omejeno ter da je območje varovano z videonadzornim sistemom. Znotraj parkirišča ustrezna znaka označujeta, da za celotno vojaško območje velja omejitev hitrosti vožnje na 30 km/h in da je to parkirna cona E1 za Logistično brigado. Vojaška policija, ki je v Vojašnici Petra Petriča, ni bila obveščena o primeru, ki ga navajate.«

Poškodovano vozilo bralca. FOTO: Bralec

Dodali so še, da se morebitno kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari preganja na predlog oškodovanca in da vojaški policiji (domnevni) oškodovanec ni podal predloga za preiskavo.

Na naše vztrajanje, da je policija dogodek vendar obravnavala, so poslali še sledeče: »Policija, kamor naj bi domnevni oškodovanec podal prijavo poškodovanja, vojaški policiji še ni odstopila zadeve. Preiskavo bo vojaška policija lahko začela, če ji bo policija odstopila zadevo. Vojaška policija je pristojna za preiskavo nedovoljenih ravnanj na območjih posebnega pomena za obrambo, kadar so domnevni storilci pripadniki Slovenske vojske.«

Na vprašanje, ali je običajno, da takšna območja ob vojašnicah niso pod nadzorom kamer, niso odgovorili.

