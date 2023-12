Kaj se je dogajalo v ljubljanskih Kosezah? Bralec poslal posnetek akcije (VIDEO)

Na nas se je obrnil bralec, ki si je četrtkovo popoldne krajšal s sprehodom po ljubljanskih Kosezah in doživel pravcato presenečenje.

»Noge sem pretegnil najprej pri koseški tržnici, na Vodnikovi ulici, kjer me je presenetila prisotnost policije. Navadno stojijo, če že, v eno smer, tokrat pa so zasegli obe smeri ceste,« pripoveduje bralec. Rekreacijo je nadaljeval skozi znamenito naselje, prepoznavno po terasastih blokih, nato pa ga je pot zanesla na Podutiško cesto. Tam, nekaj metrov pred policijsko postajo, pa je spet zagledal več policistov, ki so v mraku ustavljala vozila in jih preusmerjali na parkirišče trgovskega centra.

Dogajanje v Kosezah. FOTO: Bralec

S svetilko ustavljal promet

»Najmanj štiri policijska vozila so bila. Videl sem policista, ki je zakorakal na cesto in z oranžnim osvetljenim tulcem ustavljal promet,« pripoveduje bralec, ki ga je dogajanje nadvse presenetilo. »Se je zgodil kakšen rop ali kaj drugega?« ga je zanimalo.

Ker ni vedel, na koga se obrniti po odgovor, dogajanje pa ga je resnično zanimalo, nas je prosil za pomoč pri iskanju odgovora.

Dogajanje v Kosezah. FOTO: Bralec

Obrnili smo se na Policijsko upravo Ljubljana. Pojasnili so nam, da te dni poteka poostreno nadziranje prometa, predvsem alkohola. Usmerili so nas še na nedavno policijsko obvestilo, s katerim so javnost opozorili, da bo do 31. decembra potekala nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu.

Kamor koli že greste – z glavo. Če ste uživali alkohol, pa nikar ne sedite za volan. Življenje se namreč lahko kaj hitro obrne na glavo.

