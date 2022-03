Izropane police v trgovinah: ne le olje in moko, kupci pograbili tudi ta osnovna živila (FOTO)

V začetku epidemije v Sloveniji smo bili priča kaotičnim prizorom v trgovinah, saj so si mnogi delali zaloge toaletnega papirja in konzervirane hrane, zdaj pa se zgodba očitno pojavlja, vendar tokrat zmanjkuje osnovnih živil, kot so olje, moka, sladkor in sol. Slovenske kupce očitno izredno skrbi situacija v Ukrajini. Trgovci po drugi strani mirijo javnost, češ da je hrane za vse dovolj.

Na naše uredništvo se je obrnilo več bralcev, ki so se čudili praznim policam v trgovinah. »Nekateri si nagrabijo nenormalne količine, nato pa za druge zmanjka,« se jezi Nika iz Ljubljane, ki pravi, da je poleg bele moke zmanjkalo tudi olja, kupujejo pa tudi večje količine želirnega sladkorja. Dejala je, da se je nato odpravila v manjši Mercator, kjer pa so bile prav tako precej izpraznjene police.

V Hoferju zmanjkalo tudi bele moke. FOTO: Nika, bralka poročevalka

Zmanjkuje tudi olja. FOTO: Nika, bralka poročevalka

Pisal nam je tudi bralec z Vrhnike, ki v popoldanskih urah v Hoferju ni dobil bele moke, sončničnega olja, zmanjkalo pa je celo soli. »Tudi sladkor je bil čisto pri koncu.« Lea iz Ljubljane je v Lidlu na Vojkovi opazila, da je tudi tam povečano povpraševanje po zgoraj omenjenih izdelkih.

Hofer: Večje povpraševanje gre pripisati dobrodelni akciji

Kot so nam pojasnili pri Hoferju, niso zaznali opaznejših sprememb v nakupnih navadah njihovih kupcev. »Nekoliko višje povpraševanje je sicer zaznati pri olju in moki, kar lahko delno pripisujemo tudi dejstvu, da se je v naših trgovinah minuli vikend pričela akcija zbiranja izdelkov za pomoč otrokom in družinam v stiski v Sloveniji in Ukrajini, ki jo organiziramo v sodelovanju s Slovensko Karitas in bo potekala še prihodnja dva vikenda. Tako moka kot olje se namreč kot osnovni živili pogosto znajdeta v košari, v kateri zbiramo izdelke za posameznike in družine v stiski.« Pravijo tudi, da ni nobene potrebe po ustvarjanju večjih zalog moke, olja in drugih živil, saj da se lahko hitro prilagajajo morebitnim spremembam na trgu.

Zaloga olja v Lidlu. FOTO: Lea, bralka poročevalka

V Lidlu pravijo, da so v zadnjih dneh opazili več povpraševanja po nekaterih izdelkih, so pa po njihovih zagotovilih kljub porastu zaloge zadostne, zato ni potrebe za skrb. »V svoje trgovine blago dostavljamo dnevno, zato je izdelek, če slučajno poide, kupcem kmalu ponovno na voljo. Pomen oskrbe prebivalstva z živili v Lidlu Slovenija jemljemo resno in z vso odgovornostjo. Sodelujemo z dobavitelji in skupaj z njimi skrbimo za nemoteno delovanje dobavne verige.«

Spar: Moko in olje bomo primorani plačevati po višjih cenah

V Sparu Slovenija zagotavljajo, da natančno spremljajo dogajanje na trgu. So pa po njihovih opažanjih posledice vojne v Ukrajini opazne tudi na trgu prehranskih proizvodov, pri čemer se najkonkretneje kažejo na trgu prehranskih rastlinskih olj in mok, vendar dnevno zagotavljajo nemoteno dobavo vseh ključnih proizvodov. »V sodelovanju z našimi slovenskimi dobavitelji mok bodo dobave nemotene tudi v prihodnje. V ta namen smo še dodatno razširili sodelovanje z novim slovenskim dobaviteljem mok. Zaradi nekoliko povečanega povpraševanja se je v zadnjih dneh občasno lahko zgodilo, da so bile police z moko bolj prazne kot običajno. Vendar pa naš avtomatski sistema naročanja zazna pomanjkanje posameznega produkta v posamezni poslovalnici, zato lahko police hitro ponovno napolnimo.« Opozarjajo pa, da bomo vsi v prihodnje primorani kupovati olja in moke po višjih cenah.

Tudi v Mercatorju ni dobila moke. FOTO: Nika, bralka poročevalka

Tudi v Mercatorju v zadnjih dneh opažajo večje povpraševanje po moki, ki ima po njihovih besedah lahko več vzrokov, »vendar za kupovanje na zalogo ni nobenega razloga«. Mercator je v sodelovanju s svojimi strateškimi dobavitelji v Sloveniji, regiji in drugod zadostno založen z izdelki osnovnih živil in drugimi izdelki za dnevno rabo v gospodinjstvu, dobave pa so stabilne in varne. »V sedanjih razmerah pa je veliko odvisno tudi od racionalnega obnašanja kupcev, saj kupovanje na zalogo lahko ustvari trenutni vtis, da česa primanjkuje, kar pa ne drži. Zaloge v vsaki trgovini polnimo glede na potrebe, včasih kje morda ne utegnemo polic takoj založiti z novimi izdelki.«

V Mercatorjevih trgovinah stalno velja, da so nakupi v količinah, običajnih za gospodinjstvo, pravne osebe pa lahko kupujejo v Mercatorjevi veleprodaji.