V zadnjih dneh sta za precej razburjenja poskrbela dva ločena dogodka v okolici prestolnice ter na Kočevskem, v katerih so se v težavah znašle osnovnošolke. Oba dogodka sedaj preiskuje policija, oba pa naj bi svoj začetek imela na avtobusih, s katerima so se otroci vračali iz šole. Padec ali napad? Bralka iz okolice Kočevja nas je včeraj obvestila o »neljubem dogajanju« na Osnovni šoli Stara Cerkev pri Kočevju. Priložila je izvid iz akutne ambulante zdravstvenega doma v Kočevju, v katerem najstnica opisuje: »Pove, da jo je učitelj vlekel za lase, prijel za roko in vrgel dvakrat na tla v šoli...