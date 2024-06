Golob: Mislim, da je to velik korak za slovenske paciente in velik korak za zdravstveni sistem

Slovenija bo zgradila floto in infrastrukturo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, najprej pa bodo kupili dva namenska helikopterja za reševanje življenj, je po seji vlade v Krškem povedal premier Robert Golob. Enote bo oblikovala policija skupaj z ministrstvom za zdravje, v naslednjih treh letih pa bodo za to namenili do 50 milijonov evrov.

Golob je dejal, da so na seji vlade prvič po osamosvojitvi sprejeli sklep, kako bodo organizirali službo hitre medicinske pomoči s helikopterji na način, ki je predpisan tudi na evropski ravni. »Mislim, da je to velik korak za slovenske paciente in velik korak za zdravstveni sistem,« je dejal.

Doslej je to nalogo opravljala Slovenska vojska, ki ni imela namenskih plovil za reševanje življenj, je spomnil predsednik vlade. Zdaj pa bo Slovenija kupila namenske helikopterje za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, z njo pa bo upravljala policija in vzpostavila dve bazi. "Čisto možno je, da bomo dodali tretjo bazo v Ajdovščini, četrto nekje v jugovzhodni Sloveniji, zaradi pokritosti celotnega ozemlja," je povedal Golob.

Dokler se ne vzpostavi nova flota pa bo vojska še naprej zagotavljala rezervna plovila. Po poročanju N1 pa naj bi vojska še naprej opravljala prevoze pri gorskem reševanju.

Golob je dodal, da bo natančen razrez sredstev znan, ko bo izpeljan razpis za nabavo helikopterjev. Dobavni roki pa bodo odvisni od razpisnih pogojev. Zatrdil je, da bodo še letos vzpostavili namensko infrastrukturo in procese, medtem ko je nabava dodatnih plovil pogojena z dobavnimi roki dobaviteljev.

Vlada je na seji sprejela odločitev, da se helikopterski prevozi v okviru izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči ter medbolnišnični helikopterski prevozi in helikopterski prevozi otrok v inkubatorjih dolgoročno izvajajo kot državna aktivnost z zrakoplovi policije, izhaja iz sporočila po seji vlade.

Sredstva za nakup dveh namenskih helikopterjev bodo zagotovili iz proračunske rezerve ministrstva za finance, nakup pa bo izvedlo ministrstvo za notranje zadeve, so še sporočili.