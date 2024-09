Je to slovenski rekorder? Poglejte, kako visoko je pri Petru zrastel paradižnik (FOTO)

Pred dnevi smo na naši spletni strani poročali o paradižniku Draga Ratkovića, ki je ob našem obisku meril skoraj dva metra in pol v višino. Kot nam je zaupal, mu je sadike dala prijateljica Branka. Ni pa Drago edini pri nas, ki se lahko pohvali z zelo visokim paradižnikom. Po objavi tega članka se nam je oglasil tudi bralec Peter, ki ima še višjega.

»Berem vaš članek o višini paradižnika. Pri nas je zrasel v višino preko 4 m,« nam je sporočil in dodal tudi sliko svojega zares neverjetno visokega paradižnika. Do kam bo še zrasel, lahko le ugibamo. Morda pa se nam bo bralec Peter oglasil čez eno leto in nam pokazal, da je zrastel še višje.

FOTO: Bralec Peter

Paradižnik je sicer izredno zdrav, saj ima številne zdravilne snovi. Med drugim vsebuje likopen, vitamina A in C ter kalcij. Danes sicer obstaja že več kot 10.000 sort tega sadeža (botanično spada med sadje in ne med zelenjavo).