Paradižnik mu je zrasel čez glavo

Moj pokojni oče Dako Ratković je bil med najboljšimi vrtnarji v Metliki. Vse ženske so si hodile ogledovat njegove velike kumare in paradižnike. Bil je velik garač na vrtu. Veliko domačega gnoja je dal v zemljo, pridno je zalival, tudi ob štirih zjutraj. Nikoli ni šprical s strupi, pa mu je vse uspevalo,« nam pove 63-letni Drago Ratković, ki z ženo Katico živi v Novem mestu.

Tja do mraza bo tole zorelo. FOTO: Drago Perko

Očitno ima Drago nekaj vrtnarskih genov svojega očeta. Drugače ne gre razumeti, kako mu je zrasel (prek glave, se razume) paradižnik velikan, ki je ob našem obisku meril skoraj dva metra in pol v višino. »Prijateljica Branka Popovič mi je dala sadike, gre za pet starih sort,« nam pove Drago, vmes pa ženo vpraša, kdaj točno je sadil.

Rekorder v Novem mestu FOTO: Drago Perko

»Bilo je spomladi. Prijatelj Andrej Košmrlj z Malega Slatnika mi je odstopil pet let star konjski gnoj,« le razkrije nekaj skrivnosti. »Redno ga zalivam,« nas ne preseneti z odgovorom. »Zvečer ga zalijem po 22. oz. 23. uri. Da lahko paradižnik ponoči pije, sicer mu sonce vse izsuši. Tudi pokrijem ga. Letošnje leto je zaradi suše zelo zahtevno, tudi bolezni so naredile nekaj škode,« še pove Drago, ki tako kot oče Dako pridela paradižnike, težke po kilogram in več. »Do prvega mraza bo, potem pa sadike na humus in adijo,« napove konec letošnji sezoni.

Letošnja bera bo res bogata. FOTO: Drago Perko

Drago je pred leti premagal raka na glasilkah, je aktivni član Društva laringektomiranih Slovenije, kjer se združujejo ljudje s podobnimi zdravstvenimi izkušnjami. Laringektomija je operativni poseg odstranitve celotnega (totalna laringektomija) ali dela grla (parcialna laringektomija), kar je prestal in preživel sogovornik, ki danes precej bolj ceni življenje kot prej, ko je vrsto let delal tudi v Nemčiji in Avstriji ter v novomeškem IMV.