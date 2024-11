Izredno stanje v ljubljanskem BTC, prišlo je tudi do streljanja (VIDEO)

Po družbenih omrežjih krožijo posnetki, na katerih množica ljudi glasno vzklika, vihti albanske zastave, slišati pa je tudi glasno pokanje. Posamezniki so se znesli nad policijskimi vozili, slišalo se je tudi streljanje. Bralec Tine pravi, da je dogajanje spominjalo na »razgrajanje navijačev po kakšni odmevni tekmi«. »Takšno obnašanje ne sodi v najlepše mesto na svetu,« se še jezi bralec.

Izkazalo se je, da se je v prestolnici zbrala množica ljudi, pretežno albanskih korenin, ki je na tak način praznovala t. i. dan zastave, ki ga obeležujejo 28. novembra.

Kot so nam razkrili na ljubljanski policijski upravi, so bili v četrtek okoli 19.30 obveščeni, da se je na območju BTC Ljubljana zbralo več oseb ter avtomobilov, ki so vozili po območju BTC, posamezniki pa so imeli pri sebi zastave in uporabljali pirotehniko.

Na prizorišču našli več tulcev

Na območje je bilo napotenih več policijskih patrulj. Policisti so zaznali več kršitev prometne zakonodaje in javnega reda in miru. Po do zdaj zbranih obvestilih zoper šest posameznikov vodijo postopke o prekršku zaradi zaznanih kršitev cestnoprometnih predpisov. Prav tako je bilo najdenih več tulcev, po prvih podatkih gre za tulce t. i. plašilne pištole.

»Glede neprijavljenega shoda, na katerem se nihče izmed udeležencev ni razglašal za organizatorja niti kot organizator ni nastopal pred državnimi organi, pojasnjujemo, da policisti intenzivno zbirajo obvestila glede zaznanih kršitev po zakonu o javnem zbiranju, nedovoljeni uporabi pirotehničnih izdelkov ter strelnega orožja in kršitev cestnoprometnih predpisov. V primeru podanih elementov kaznivih ravnanj bomo ukrepali skladno z zakonodajo,« še pravijo policisti.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pišite nam in pripnite fotografije.