Ekskluzivno: Poglejte, kako sta pod senčnikom uživala Robert Golob in njegova Tina (FOTO)

Čudovit sobotni popoldan, ko so se temperature v Sloveniji povzpele krepko prek 20 stopinj, sta izkoristila tudi šef slovenske vlade in njegova spremljevalka. Tako ju je naš bralec Tone opazil na kavi v Ljubljani. V varnem zavetju senčnika sta na Špici Robert Golob in Tina Gaber uživala in se nista dala motiti.

Roka na njenem trebuščku ...

Golob, ki se je v petek na Dunaju udeležil posveta skupine evropskih voditeljev o strateških prioritetah Evropske unije, je imel na dnevnem redu tokrat zagotovo manj naporne teme ...

Je pa naš bralec še dodal, da mu je v oko padla roka Tine Gaber, ki je počivala na njenem trebuščku ...

Robert Golob in Tina Gaber. FOTO: Bralec Tone

Ste opazili, kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali posnetek.