Ogorčena bralka: ‘Kazen zato, ker sem prišla po otroka v vrtec‘

FOTO: Bralka

Bralka, ki ne želi biti imenovana, nam je poslala nekoliko jezeno elektronsko sporočilo s fotografijami, na katerih je ljubljansko mestno redarstvo v petek pred začetkom počitnic okrog treh popoldan - ravno v času, ko največ staršev hodi po svoje otroke v vrtec - delilo kazni za nepravilno parkiranje.Meni, da je v okolici vrtca - gre za vrtec Otona Župančiča - enota Živ Žav - premalo parkirnih mest, saj se zanje borijo tako zaposleni kot starši, a vsakodnevno starši za krajši čas parkirajo na bližnjem pločniku, »ravno toliko, da prevzamem otroka«.Zadnji petek pred zimskimi počitnicami je starše kot zaposlene pričakalo neprijetno presenečenje - kazen za nepravilno parkiranje. »Zakaj je redarstvo hodilo naokrog ravno v času, ko se ve, da je ura za prevzemanje otrok iz vrtca. Je razlog le v tem, da so redarji prepričani, da bodo takrat zagotovo kakšno kazen predpisali? Drugače bi bilo verjetno ob deseti ali enajsti uri ...,« se jezno sprašuje bralka, ki pravi, da je kazen celo višja od tiste, ki bi jo dobila v primeru, če bi parkirala na plačljivem parkirišču, a ne bi plačala. Le, da v neposredni bližini ni plačljivih parkirišč, ostala parkirišča pa so vedno polno zasedena, zato staršem ne preostane drugega, kot da za krajši čas parkirajo na pločniku,« je potožila bralka.Ocenjujemo, da imajo v omenjenem vrtcu v primerjavi z nekaterimi drugimi razmeroma udobne razmere za dostop do vrtca in parkiranje oziroma dovoz otrok do objekta. Območje je prostorsko omejeno za ureditev novih parkirnih mest, je pa možno tudi parkiranje na t. i. belih conah v ulicah okoli vrtca. Prav tako smo lani ob Povšetovi uredili veliko javno parkirišče (parkirišče se nahaja slab kilometer od vrtca, op.a.)Sicer pa ima posameznik, ki se z ugotovitvijo prekrška ne strinja, pravico, da svoje nestrinjanje uveljavlja v postopku s pravnim sredstvom. V ugovornem postopku je namreč mogoča presoja vseh pravnorelevatnih okoliščin, posebno tistih, ki pooblaščeni uradni osebi ob osebni zaznavi niso mogle biti poznane.Mestno redarstvo MU MOL je 22. februarja izvajalo nadzor celotne lokacije Ob peči ob rednem opravljanju svojih nalog in ob zaznavi kršitev tudi ukrepalo v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na omenjeni lokaciji so tisti dan zaznali 6 kršitev. Mestno redarstvo ne opravlja nadzorov selektivno in ob določenih urah, ko bi bila verjetnost večja za zaznavo prekrškov in ukrepanje, kakor očita vaša bralka. V letošnjem letu je opravilo že več nadzorov omenjene lokacije v različnem terminskem in časovnem obdobju. Namen nadzora ni predpisovanje kazni, temveč zagotavljanje večje varnosti v prometu.Sicer pa prejemamo številne klice stanovalcev glede nepravilnega parkiranja na tem območju. Poudarjamo, da vozniki s tem dejanjem, zlasti če parkirajo na pločniku, ogrožajo najšibkejše udeležence v prometu – pešce. Z napačno parkiranim vozilom poleg otrokom ovirajo prehod tudi starejšim in osebam z oviranostmi, obenem pa zmanjšujejo preglednost in s tem tudi varnost na območju. Vašo bralko in druge kršitelje tako opozarjamo ravno na to, da s svojim početjem ogrožajo varnost drugih uporabnikov tega prostora.