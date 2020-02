Janša ima že svojo ulico: za kakšne zasluge pa?

Janševa ulica v Mariboru. FOTO: Google maps



Ulica po znamenitih bratih Janša

S popisa prebivalstva iz leta 1931 je razvidno, da je Janševa ulica obstajala že takrat. FOTO: Google maps

Na nas se je obrnil bralec, ki se je po naključju znašel na približno kilometer dolgi ulici med Bežigradom in Šiško, ki se imenuje Janševa. Vprašal se je, kdaj jeuspelo, da so jo poimenovali po njem. Bralcu lahko seveda razložimo, da ulice s svojim imenom zdajšnji prvak SDS še nima.Prebrskali smo po spletu in prišli, do podatka, da je v Sloveniji več ulic, ki se imenujejo Janševa ulica. Ena je res v Ljubljani, druge so še na Jesenicah, v Mengšu, Radovljici, Mariboru, Celju in morda še kje.Ime ulice se določi po zemljepisnem imenu, imenu dogodka ali datumu, povezanem z zgodovino, ali po osebi, ki je bistveno prispevala k razvoju naselja ali je pomembna v širšem družbenem okolju ali po kulturnem izročilu. Ime ulice se lahko določi po umrli osebi v skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.Na spletu je mogoče najti popis prebivalstva Janševe ulice že iz leta 1931. Med zgodovinskimi liki s priimkom Janša sta bila zagotovo najbolj znana brata Janša iz 18. stoletja: čebelarin njegov brat slikarČe smo nekoliko aktualnejši, v Sloveniji trenutno živi 328 oseb, ki nosijo priimek Janša. Minilo bo še nekaj časa, da bo znano, ali si bo kdo od njih v prihodnosti zaslužil ulica s svojim imenom. A dejstvo je, da je poimenovanje 'Janševa ulica' že zasedena, medtem ko 'Janševe ceste' v Sloveniji še nimamo.