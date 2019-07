FOTO: Razburjeni bralec: Ob otroškem igrišču ju je ujel 

FOTO: Na primorki promet popolnoma obstal, najhujše šele prihaja

LOGATEC – Na primorski avtocesti je močno upočasnjen promet na več odsekih med priključkoma Postojna in Vrhnika proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za 40 minut. Oglasila se nam je bralka Teja, ki je na poti z morja obstala pri Ravbarkomandi, s Krka pa potuje že štiri ure. Prav tako na primorki, in sicer pri Uncu v smeri proti Kopru, je zgodaj popoldne prišlo do prometne