Bralka v šoku: zaradi 1,30 evra morata s hčerko pred sodnika

Opisala je, kako je njena hči pozabila napolniti kartico, a je vseeno tvegala in stopila na avtobus. »Hči se odloči, da gre vseeno na avtobus, morda je redarji ne bodo ustavili, če pa jo bodo, bo pač poravnala kazen sama, saj tudi sama služi svoj denar. In res jo ustavi kontrolor. Opraviči se mu, pojasni zadevo, on ji vzame urbano in jo napoti na LPP. Hči ima pri sebi bančno kartico, a ne ve, da so posodobili sistem in, da se lahko plača tudi direktno s kartico. Hči kontrolorju ponudi denar, a on vztraja, da je zdaj zločin že storjen in je prepozno. Glumi vzgojnika,« je zapisala mama.

V naslednjih dneh je njena hči poravnala kazen za prekršek in vplača mesečno karto, a čez nekaj dni skupaj z mamo doživi šok, saj sta obe dobili vabilo na sodišče. »Prvič, ali ni že 40 evrov dovolj velika kazen za neplačano vožnjo, ki stane 1,30 evra? Drugič, ali ni dovolj velika kazen, da je hči bila nekaj dni brez urbane, ker ni imela časa iti to uredit in je morala pešačiti na delo in v šolo?«

Samo povabilo na narok in na sodišče, pa ni bila edino neprijetno presenečenje. Ker sta mama in hčerka prijavljeni na začasnem naslovu, pošto pa sta prejeli na stalni naslov, je sledilo še eno neprijetno presenečenje. »Najhuje pri vsem skupaj.... ker s hčerjo ne živiva na prijavljenem stalnem naslovu, ampak na začasnem, sva pošto prevzeli prepozno, in kaj naju čaka? Božičkovo presenečenje!!!!! 'Če se vabilu ne boste odzvali in svojega izostanka ne boste opravičili, bo sodišče v skladu z 2. odstavkom 115.člena ZP-1 odredilo PRIVEDBO!!!' Kakšna drama! Prava gledališka igra!!!«

Mama 16-letnega dekleta je nad vsem skupaj zgrožena. Zapisala je še, da ni nič čudnega, zakaj sodišča tako počasi delajo. »Ja, valda če morjo 50-100 najstnikom in njihovim staršem vsak mesec na sodiščih pridigat o morali in etiki glede vožnje z mestnim avtobusom«.

O tem, kako visoke so globe za kršitelje, ki ne pačajo vozovnice za avtobus LPP, smo poročali pred kratkim. Na LPP in inšpektoratu MU MOL so nam pojasnili so nam, kakšni so postopki vodenja v primeru, če kontrolor na avtobusu izsledi slepega potnika in kakšna kazen čaka kršitelja.

Potrdili so nam, da če odkrijejo slepega potnika, podajo predlog za uvedbo postopka na Inšpektorat MU MOL zaradi kršitve. Če nadzor opravi inšpektor pa neposredno izda plačilni nalog. Globa neplačane voznine znaša 40 evrov za vse. Zapisali pa so še, da zoper mladoletne osebe Inšpektorat MU MOL ne izdaja glob, saj je za njihovo obravnavo pristojno okrajno sodišče glede na naslov bivanja.

Kakšen je celotni postopek pri mladoletnih kršiteljih in kakšen pri odraslih? Ne glede na to, ali gre za mladoletno ali polnoletno osebo, LPP kot oškodovanec v postopku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških poda predlog pristojnemu prekrškovnemu organu na Inšpektorat MU MOL. Če je ugotovljeno, da je kršitelj mladoletna oseba, se na pristojno okrajno sodišče (okrajno sodišče glede na naslov bivanja mladoletnika) poda obdolžilni predlog skupaj s predlogom oškodovanca (LPP). Sodišče v postopku odloča tudi o odvzemu pridobljene premoženjskopravne koristi. V primeru, da posamezen sodnik odloči, da se ta odvzame, jo mora mladoletnik oziroma njegov skrbnik nakazati na LPP. Premoženjskopravna korist predstavlja ceno ene vozovnice (1,3 evra). Pri odraslih osebah celotni postopek vodi prekrškovni organ Inšpektorata MU MOL, ki na podlagi Zakona o prekrških pred izdajo Odločbe o prekršku kršitelja obvesti o prekršku in se ga pouči o pravicah ter ga pozove, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška. Na podlagi zbranih obvestil, dokazov in prejetih izjav prekrškovni organ izda odločbo o prekršku. Z odločbo se odmeri tudi sodna taksa, kot jo določa Zakon o prekrških, in odvzame premoženjskopravna korist (višina cene ene vozovnice).

