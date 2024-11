Bralka razočarana nad martinovanjem: To je sramota!

Za nami je martinovo, eden najpomembnejših praznikov na sončni strani Alp. Kako tudi ne, Slovenci smo znani po odličnih vinih in trenutek, ko se mošt spremeni v vino, je treba primerno obeležiti.

Še posebej se martinovanja vsako leto veselijo Štajerci, v Mariboru pa temu prazniku pravijo kar štajersko novo leto. Tudi letos so večdnevno slavje zaključili z veliko zabavo na Trgu Leona Štuklja, ki se je je udeležilo na tisoče ljudi, ki so rajali in okušali vino do zgodnjih jutranjih ur. Povsem drugače je bilo medtem nedaleč stran na Ptuju. »Mesto duhov, oziroma sramota za naše staro mestno jedro,« je vzdušje v najstarejšem slovenskem mestu na martinov praznik opisala bralka Maja in priložila še fotografijo večinoma praznih miz.

Martinovanje na Ptuju FOTO: Bralka Maja

Na Ptuju so sicer v ponedeljek okronali novo vinsko kraljico, to je postala 19-letna Klara Sužnik, prav tako so na spletni strani Visit Ptuj oglaševali zabavo ob prazniku svetega Martina, ki je poleg kronanja vinske kraljice vključevala blagoslov mošta, zdravico z županjo, predstavitev vin letnika 2024 in nastop DJ Metodyja.

Na občini z obiskom zadovoljni

Po pojasnila kje se je zalomilo, smo se obrnili na Mestno občino Ptuj, kjer so nam odgovorili: »Tudi letos je bil obisk tridnevnega martinovanja odvisen od vremena in morda je precej hladno vreme v mesto privabilo nekoliko manj obiskovalcev, a še zmeraj je bil obisk po doslej zbranih podatkih dober. Verjamemo, da bi ob nekoliko toplejšem vremenu mesto najbrž gostilo še več ljubiteljev tradicionalnega dogodka.«

Na Mestni občini Ptuj so še dodali, da je bilo na ponedeljkovem uradnem oziroma protokolarnem delu dogodka primerljivo število obiskovalcev kot pretekla leta, kar potrjuje, da je praznik še vedno zelo cenjen med domačini in obiskovalci. »Naša prizadevanja za ohranjanje in nadgradnjo tradicije ob martinovem se nadaljujejo z željo, da bo Ptuj še naprej živel kot mesto trte, vina in bogate kulturne dediščine,« še pravijo.