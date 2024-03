Bralka Nina skozi teleskop uzrla neznani predmet na Luni (FOTO)

»Minuli teden sem fotografirala Luno in ko sem fotografijo povečala, sem na Luni opazila neznani predmet. Deluje, kot da bi bila hiška na Luni,« nam je napisala bralka Nina in poslala prekrasne fotografije Lune.

Na fotografiji je res mogoče opaziti nenavadno meglico na severnem polu tega Zemljinega edinega naravnega satelita. Kaj bi to lahko bilo?

FOTO: Bralka Nina

Z vprašanjem smo se obrnili na strokovnjaka, profesorja astronomije, astrofizike in kozmologije na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer predava predmeta Astronomska opazovanja in Astronomska spektroskopija Tomaža Zwitterja.

Kljub temu, da profesorju nismo posredovali veliko podatkov, je sklepal, da je bila fotografija narejena 14. marca okrog 18:47:30, kar se na oko ujema z delom Lune, ki je na posnetku osončen.

Zwitter je prepričan, da ne gre za nobeno hišico na Luni, temveč bi lahko meglico naredila zvezda, ki je ravno zahajala za Luno. Poslal nam je tudi posnetek iz programa Stellarium, kako bi se tedaj ta zvezda videla iz Ljubljane.

Bralka je verjetno v fotoaparat ujela zvezdico, ki se je ravno tačas zašla za Luno. FOTO: Zaslonski Posnetek

»Zvezdica, o kateri govorimo, je obkrožena, njeni podatki pa so navedeni levo zgoraj. Vidim, da je bila slika bralke posneta s kamero Coolpix P950 pri ekvivalentni goriščni razdalji 107 mm in s časom osvetlitve 1 sekunda. To se približno ujema, saj bi ta aparat lahko zabeležil soj zvezdice, ki je takrat šla za Luno. Res je, da drugih zvezdic v okolici Lune na posnetku ni, ampak to se večkrat zgodi, saj programska oprema v aparatu izbriše take zvezdice, ker zmotno misli, da so šum. Ker pa se je naša zvezda 'držala' slike Lune, jo je programska oprema pustila na miru,« je pojasnil Zwitter.

