Bralka Mojca: Začela se je sezona drgnjenja zaledenelih stekel na avtu (FOTO)

Tokrat smo v našem elektronskem nabiralniku našli sporočilo bralke Mojce iz Koroške. Poslala nam je fotografije zaledenelega avta, ki jo je pričakal pred prihodom v službo.

Zjutraj je treba najprej očistiti zaledenela stekla. FOTO: Mojca, bralka poročevalka

»Že štiri dni moram najprej zdrgniti led z oken, preden se lahko odpravim v službo,« je zapisala in dodala, da se je letos to njej neljubo opravilo začelo precej zgodaj. Potarnala je tudi nad jutranjo slano, ki jim je že pokončala nekaj vrst zelenjave in naznanila prihod mrzle jeseni.

Kot smo poročali včeraj, so temperature pod lediščem po Sloveniji namerili že včeraj. Minus je bil na kar sedmih meteoroloških postajah po Sloveniji, najhladnejše je bilo na Babnem polju in na Jezerskem.

So pa pri Arsu objavili rekordno nizke temperature v mesecu septembru na izbranih meteoroloških postajah. Najnižjo temperaturo so 17. 9. 1971 izmerili na Kredarici, in sicer –9,8 stopinje Celzija. Na Babnem polju, tradicionalno najbolj mrzlem slovenskem kraju, je bil rekord septembra 29. 9. 1977, tj. –7,9 stopinje. Več rekordov si oglejte spodaj.

Danes jasno, potem pa poslabšanje vremena

Najvišje dnevne temperature bodo danes od 16 do 21 Celzija. Jutri bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno. Drugod se bo pooblačilo, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo.

Mrzla jutra s slano bodo postala stalnica. FOTO: Mojca, bralka poročevalka

Če imate tudi vi za nas zanimivo zgodbo ali fotografijo, izpolnite spodnji obrazec.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju do 11, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj. V noči na nedeljo se bo dež okrepil in do jutra razširil nad večji del Slovenije. V nedeljo bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi posamezne nevihte.