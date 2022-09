Brrr, ponekod po Sloveniji temperature že v minusu

Letošnja jesen je precej hitro udarila z nizkimi temperaturami. Medtem ko je v gorah prejšnji konec tedna že zapadel prvi sneg, smo bili niže doslej še varni pred temperaturami pod lediščem. Danes pa se je tudi to spremenilo. Arso poroča, je bil danes zjutraj na kar sedmih meteoroloških postajah po Sloveniji izmerjen temperaturni minus.

Najhladneje v Babnem Polju

Najnižjo temperaturo so že skoraj tradicionalno izmerili v Babnem Polju, in sicer –3,6 stopinje Celzija, samo za desetinko topleje je bilo na Jezerskem, kjer je pokazalo –3,5. Pod ledišče se je ohladilo tudi na Blokah, v Logarski dolini ter v Logatcu in Kamniški Bistrici.

Babno Polje je pogosto najhladnejši kraj v Sloveniji. FOTO: Mavric Pivk

Drugje po Sloveniji so se jutranje temperature gibale nekoliko nad ničlo, na Obali, točneje v Portorožu, pa so izmerili 5,7 stopinje Celzija. Nizke temperature, čeprav nekoliko manj kot danes, napovedujejo tudi za jutrišnje jutro, pričakujemo lahko od –1 do 6 stopinj, ob morju okoli 10.

Danes bo sicer pretežno jasno, sprva po nekaterih nižinah megleno. Več spremenljive oblačnosti bo popoldne na severovzhodu, kjer se bodo lahko pojavile kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 °C, napoveduje Arso.

Jutri bo po večini sončno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 °C.

Čaka nas deževen vikend

V soboto bo v severovzhodni in severni Sloveniji še delno jasno. Drugod se bo pooblačilo, v hribovitih krajih na zahodu bo popoldne že rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na nedeljo se bo dež okrepil in razširil na vso Slovenijo. V nedeljo bo oblačno in deževno, več dežja bo v zahodni Sloveniji.