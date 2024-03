Bralka Jelka ogorčena nad kričanjem. »Javna prevozna sredstva niso igrišče«

Pisala nam je bralka Jelka iz Dindola, ki ni imela mirnega nedeljskega popoldneva. Potovala je namreč z vlakom, na katerem se otroci niso mogli umiriti celo pot.

»Danes popoldan sem na vlaku, ki je potoval na Gorenjsko, doživela neprijetno izkušnjo. V vagonu sem potovala skupaj s skupino otrok, starih med 5 in 12 let, ki so bili v spremstvu dveh odraslih. Celo pot, vse od Ljubljane do cilja, sem bila primorana poslušati njihovo kričanje, neprestano so tekali sem ter tja po prehodu med sedeži, spremljevalca pa jih nista poskušala umiriti.

Saj razumem, da je nedelja in da je za otroke razburljivo potovati v 2. nadstropju vlaka, a tudi drugi potniki si zaslužijo prijetno potovanje. Želim si, da bi bili ljudje na splošno bolj obzirni do drugih in ne bi gledali samo nase. Javna prevozna sredstva niso igrišče.«

Kot potniki smo vsi zaradi zagotavljanja varnosti dolžni upoštevati Pravilnik o notranjem redu na železnici. Ta tudi v 11. členu (2) določa, da lahko pristojni osebe, ki se nedostojno vedejo ali s svojim vedenjem nadlegujejo potnike in druge osebe v prostorih, ki so namenjeni potnikom, ter osebe, ki se ne ravnajo po predpisih o javnem redu in miru ter o notranjem redu na železnici, odstranijo iz teh prostorov.

