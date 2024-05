Astrologinja Lenka: Danes je petek, Venerin dan in je v znamenju Bika

Luna je prešla v znamenje rib, znamenje globoke vode in še globljega utapljanja in tukaj kaj drugega kot se prepustiti počitku, razmišljanju, meditaciji. Že od jutra je v čudovitem sekstilu z Venero iz znamenja Bika in to je čudovita kombinacija, ki Duši omogoča uživanje v naravi, prijetni družbi, kupovanju lepih parfumov in še lepših vrtnic. Uživati ​​v vsej lepoti, ki jo lahko najdemo na tem našem čudovitem planetu in tega je ogromno.

Kasneje pride v dober aspekt s Soncem in to je vedno dobra pozicija, saj nam daje lepo kombinacijo tistega, kar si duša in volja želita. Skladnost na vseh področjih in običajno z ljudmi. Kot da vsak podpira tisto, kar si človek želi, najboljše od vsega pa je, da sama čuti, kaj je njena strast in kaj jo veseli.

In danes sta na nebu sekstil Mars iz znamenja ovna in Pluton iz znamenja vodnarja. Premočna sila, premočna pozitivna energija, ki človeka vleče, da se lahko loti vseh dejanj, ki so mu bila do sedaj nemogoča. Pogum in neposrednost, ki jo nosi iz znamenja Ovna, je zdaj podprt s Plutonom, ki daje največjo moč, največjo podporo v vseh oblikah, tudi materialno, da lahko človek izpolni svoje obveznosti ali celo svoje sanje. Velika strastna energija in še večja čarobna privlačnost, ki se ji nasprotna stran ne more in ne more upreti.

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić

Danes je petek, Venerin dan in je v znamenju Bika. V znamenju, ki najbolj rado uživa vse prednosti, brez pomanjkljivosti v kakršni koli obliki. In zdaj je v družbi več planetov, torej je gostiteljica Sonca, Urana in Jupitra. In vsak od njih ima svoje potrebe in prioritete. S Soncem in Jupitrom daje največji uspeh na materialnem in finančnem področju, tu želi oseba imeti vse na najvišji ravni. Z Uranom lahko naredi avanturo ali pobegne iz običajnega načina življenja. Lahko jo potegne v nekaj neobičajnega, drugačnega, avanturističnega, kar je za to Venero neobičajno. Morda bolj za tiste, ki je niso vajeni takšne, da nosi tisto potrebo, da uspe. Ampak to je njen oče, tako globoko v sebi ima te gene in te potrebe.