Sporočilo ob koncu tedna …

V procesu zdravljenja, ki se zdaj odvija, lahko odkrijete svoje notranje talente in darove ter se odločite, da jih uporabite za višji namen. Ne pozabite, da je vaša namera ključna za razrešitev, ki jo iščete. Četudi nikoli ne morete povsem predvideti, kako se bodo stvari odvijale, lahko vedno prevzamete odgovornost za svoje odločitve in ravnanje. Ko mislite, da veste, kako naj bi bilo, se lahko vse obrne na glavo. Če nekaj ne deluje, morda še niste pripravljeni iti naprej ali obstaja boljša pot.

Usoda pogosto prinese nepričakovane dogodke, ki so lahko sprva zapleteni ali boleči, vendar ne dovolite, da vas to preseneti, saj je to vaš čarobni čas. V lastni nemoči vas lahko obvladujejo skozi ustrahovanje, grožnje in prepovedi, ki so spretno začinjene z izsiljevanjem. Pa vendar čutite, da to ni prava pot, zato nehajte iskati logične razlage, saj boste le še bolj zmedeni. Ustavite se. Ne igrajte več te igre. Vaš odziv z jezo ali slabo voljo le odpira vrata, da se drugi okrepijo na vaš račun.

Ponovno prevzemite svojo moč. Odločno recite ne, dovolj je! Pomembno je, da ste odprti za dogodke in se znate prilagoditi. Sprememba je neizogibna, a smer je odvisna od vaše naravnanosti. Regeneracija je ključ na poti do uspeha, saj vam pomaga povezati sebe in rešiti trenutne situacije. Vdihnite globoko in začutite notranjo čarobnost. Zaupajte v svetlo, novo pot, ki se rojeva z umiranjem starih struktur. Ostanite mirni, ohranite spoštljivost in previdno izbirajte svoje besede. Vstopite v trenutek, da razkrije vaš naslednji korak.

Ali vidite? Mnogi ste se v grozi vsega, kar doživljate, umaknili, zaprli vase in čakate na pravi trenutek. Vprašajte se, kdo ste v resnici. Se zavedate, da ste del mreže? Bitje spreminjanja, uničenja in ponovnega ustvarjanja. Vsak dan znova ustvarjate svoj svet skozi svoje zaznave, čutenje in znanje. Z vašo naravnanostjo vaše misli oblikujejo vašo resničnost.