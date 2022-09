Bralka Irena: Kakšno lepo jutranje presenečenje, poglejte, kdo je bil na našem dvorišču

Jutranjo dobrodošlico je bralki pripravila srna, ki jo je prišla obiskat skoraj do njene hiše. »Vesela sem, ko me zjutraj pričaka takšen čudovit prizor,« nam je v sporočilu zapisala bralka Irena.

»Mi divjadi ne hodimo gledat v živalski vrst, saj nas srne redno obiskujejo. Res jih je veselje pogledati, čeprav me velikokrat spravijo tudi na obrate. Zelo rade imajo namreč mojo solato in drugo zelenjavo. Najbolj pa me ujezi, da nikoli ne pojejo cele glave solate, ampak ugriznejo le sredico, tisti najboljši del.« Tako bralka opiše tudi tisti manj prijazen del obiska divjadi.

