Bralec v Velenju ostal brez besed: Odgovor na čuden čas so čudni ljudje! (FOTO)

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Samir, ki je na fotografije včeraj ujel nenavaden dogodek v Velenju. 17. marca sta se v Velenjskem jezeru namreč kopali dve osebi. Da, prav ste prebrali. V jezeru v Velenju, in to sredi marca.

Bralec je dogodek pokomentiral takole: »Vemo, da je čuden čas in odgovor na čuden čas so čudni ljudje! Danes, 17. 3. 2024 sem opazil nenavaden dogodek za ta del leta! Pošiljam vam fotografije.«

Kopanje marca v Velenjskem jezeru. FOTO: Bralec

Kopanje marca v Velenjskem jezeru. FOTO: Bralec

Temperature niso ovira

Preverili smo današnje temperature v Velenju. Ne bo se ogrelo čez 13 stopinj. Nekaterim pa to, kot kaže, ni ovira. Morebiti pa sta osebi, ki sta včeraj preizkusili vodo v Velenjskem jezeru, pripadnici/pripadnika vse bolj priljubljenega trenda tudi pri nas - kopanja v mrzli vodi. Tudi pozimi so rečni tolmuni in jezera cilj vse večjega števila ljudi, ki se želijo preizkusiti v krepljenju telesa z mrzlo vodo. Začetnik tega trenda je nizozemski posebnež Wim Hof, pri nas pa je najbolj znan guru kopanja v ledeni vodi Emil Ledenko. Njegov priimek je zgolj naključje.

Pri kopanju v jezerih in ribnikih bodite še posebej previdni! Poleg sprememb gladine, zmanjšane vidljivosti, gostega rastlinstva in nenadnih sprememb globine, niso izjema niti nenadne spremembe temperature vode.

Ste tudi vi opazili nenaveden prizor? Kontaktirajte nas.