V bližini Triglava: Trdim, da je to najboljša slika neznanega plovila pri nas (FOTO)

Naši bralci ste do danes v objektiv kamer ujeli že kar nekaj zanimivih pojavov na nebu. Med njimi je tudi bralec Tomaž, ki nam je v teh dneh poslal sliko, ki jo je posnel lani. Na njej lahko vidimo neznani leteči predmet.

»Lansko let marca sem posnel tole neznano plovilo v neposredni bližini naše največje gore Triglav. Po vseh preverjanjih in poizvedbah zelo spominja na luči Pheonixa v ZDA,« je zapisal in dodal: »Upam se trditi, da je to najboljša fotografija nekega neznanega plovila, posneta v Sloveniji.«

Glede omenjenih luči se je sicer do danes že precej pisalo. Opazili so jih v ameriških zveznih državah Arizona in Nevada. Njihova opažanja segajo v leto 1997. V spodnjem videu si lahko pogledate, kako so bile tega leta videti na nebu.

