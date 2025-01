Od Ljubljane do Kopra! Slovensko nebo polno nenavadnih pojavov (FOTO)

Skrivnostni dogodki, povezani z nenavadnimi pojavi na nebu, se širijo tudi po Sloveniji.

Po opažanjih neznanih letečih predmetov nad Dansko in seriji podobnih dogodkov na vzhodni obali ZDA, so slovenski bralci začeli poročati o nenavadnih pojavih nad različnimi kraji v Sloveniji.

Nenavadna svetloba. FOTO: Bralka

Opažanja iz različnih delov države

Bralka Alenka je poročala o neobičajnih pojavih nad Luko Koper, kjer je opazila nenavadne formacije oblakov. Podobno je bralka Natalija zapisala: »Tudi pri nas (Tolmin) so danes imeli oblaki jutranjo predstavo.« Bralec Peter je nad Monfalconom in Banjško planoto opazil še dva nenavadna oblaka.

Še bolj skrivnostno je bilo opažanje g. Aleša, ki je v nedeljo ponoči z nadmorske višine 1000 metrov opazoval dva svetleča predmeta proti jugu in jugozahodu Ljubljane. Opisal ju je kot romba ali čudna trikotnika, ki sta spreminjala barve luči – zeleno, rdečo, rumeno – med njimi pa so bile bele črte. Poudaril je, da objekti niso bili droni, letala ali helikopterji, saj so se nenehno vrteli okoli svoje osi. »Kaj takega še nisem videl v življenju,« je zapisal, čeprav so fotografije zaradi razdalje ostale nejasne.

Bralec Aleš je opazil nekaj nadvse nenavadnega. FOTO: Bralec Aleš

Eksperimentalni letalnik ali šala?

Za šaljiv ton je poskrbel bralec Boris, ki je dejal, da je neznani leteči predmet njegov zasebni eksperimentalni letalnik. »Gre za revolucionaren antigravitacijski pogon s pretvorbo antimaterije v neverjetnostnem reaktorju,« je zapisal.

Dodal je, da je testni polet potekal uspešno, naslednji poskus pa je napovedal za 29. februar. Opažanja skrivnostnih predmetov očitno nekaterim spodbujajo domišljijo in humor.

Povezava s tujimi dogodki?

Medtem ko zvezne oblasti v ZDA večino opažanj pripisujejo legalnim komercialnim dronom ali naravnim pojavom, opažanja v Sloveniji, ki vključujejo svetleče predmete in nenavadne oblike oblakov, ostajajo nepojasnjena.

Oblaki nenavadnih oblik. FOTO: Anonimna Bralka

Jelena Juvan s Fakultete za družbene vede meni, da lahko podobni dogodki sprožijo strah pred vohunjenjem ali vojaškimi eksperimentiranji. Hkrati opozarja, da množična opažanja pogosto vključujejo napačne interpretacije ali prenagljene sklepe.

Kaj sledi?

Čeprav ostajajo mnogi dogodki nepojasnjeni, se zdi, da skrivnostni pojavi po Sloveniji niso osamljeni primeri, temveč del globalnega fenomena. Medtem ko strokovnjaki iščejo odgovore, javnost pa razpravlja o naravi teh opažanj, eno ostaja jasno – zanimanje za neznane leteče predmete je ponovno doseglo vrhunec.