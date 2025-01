Čudovite fotografije pojavov na nebu, ki ste jih posneli bralci (FOTO)

V torek smo pisali o oblaku nenavadne oblike, ki močno spominja za neznani leteči predmet, opazili pa so ga v bližini Vipave. Šlo je za t. i. lečasti oblak, ki običajno nastane v gorskih regijah, kjer so pogoji ravno pravšnji za oblikovanje takšne oblike, najdemo pa lečaste oblake tudi drugod.

Da je temu tako, ste potrdili prav vi, spoštovani bralci in bralke, ki ste se množično odzvali na naš poziv, da z nami ter drugimi bralci in bralkami delite fotografije nenavadnih pojavov, ki ste jih opazili na nebu. Po fotografijah sodeč, so lečasti oblaki v določenih regijah Slovenije precej pogost pojav v tem času leta, med oziranjem v nebo pa ste opazili še precej drugih zanimivih reči.

Objavljamo jih v spodnji galeriji in se vsem lepo zahvaljujemo.

NLP oblak 14. 1. 2025., fotografirano na avtocesti pri Povirju, Sežana. FOTO: Bralec Uroš

Lečast oblak, ki je nastal nad kokoško. FOTO: Bralec Tomaž

Tudi pri nas (Tolmin) so danes imeli oblaki jutranjo predstavo. FOTO: Bralka Natalija

Lep oblak tudi nad Ilirsko Bistrico 14. 1. 2025 zjutraj. FOTO: Anonimni Bralec

Nista lečasta oblaka, ampak vseeno zanimiva. V času fotografiranja sta bila edina oblaka na nebu nad Banjško planoto. FOTO: Bralec Peter

Neka čudna močna svetloba sveti na severozahodu. FOTO: Bralec Tomaž

V nedeljo sem od 2h do 3.15 zjutraj sem opazoval proti jugu do jugozahodu od Ljubljane 2 svetleča objekta precej visoko, ki sta bila v obliki romba oz. čudnega trikotnika. Gledal sem jih z višine 1000 m in vidljivost je bila odlična. Stalno sta spreminjala barve luči zeleno, rdečo, rumeno ... Vmes so bile med temi lučmi bele črte. Stalno je rotiralo okrog svoje osi. Ni bil dron ali letalo ali helikopter. Kaj takega še nisem videl v življenju. FOTO: Bralec Ali