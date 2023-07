Bralec ogorčen: Na železniški postaji čaka in čaka, to je nezaslišano

Na nas se je v torek popoldan obrnil bralec, ki je zapisal, da Zasavci ne morejo iz služb domov z vlakom. »Hči že več kot dve uri čaka za prevoz domov iz Ljubljane, kjer je v službi, do Hrastnika. Na železniški postaji pravijo, da nimajo prevoznika vlaka, niti ni poskrbljeno za nadomestni avtobus, niti ne vejo točnih informacij, kdaj bodo ljudje do Zasavja danes prišli domov. Lahko se čaka v nedogled, zjutraj pa morajo spet vsi na delo v Ljubljano. Prosim, preverite, kaj se dogaja, ker to je pa nezaslišano. Marsikje doma so mali otroci, ki čakajo mamico, ostareli starši in stari starši, ki potrebujejo oskrbo ... Ob 5. uri zjutraj morajo te iste mamice zopet v službo,« nam je napisal.

Za pojasnila smo se obrnili na Slovenske železnice:

»V času od 23. do 26. junija ter od 30. junija do 4. julija, so bila v teku obsežna investicijska dela, ki jih izvaja lastnik javne železniške infrastrukture (JŽI), zaradi česar so bili organizirani nadomestni cestni prevoz na relaciji Ljubljana–Litija/Trbovlje in obratno za določene vlake.

Zaradi velikega števila potnikov na eni najbolj obremenjenih prog ter zagotavljanja zadostne kapacitete prevoza potnikov in boljše propustnosti so bili nekateri vlaki združeni, nekateri vlaki pa so že ob odhodu iz Ljubljane zaradi ovir na progi imeli večje zamude.

Namesto nekaterih pa je bilo namesto vlaka organiziranih več avtobusov. Avtobusi, ki so zagotavljali zvezo proti Zidanemu Mostu, Dobovi, Celju oz Mariboru, so bili direktni, ostali pa so vozili po postajah. Posledično so zaradi cestnih prevozov in daljšega potovalnega časa in združevanja vlakov nastajale daljše zamude.

Stanje pa je v večernih urah še poslabšalo zaradi ponedeljkovega večernega neurja, ko so potniki zaradi številnih nevšečnosti tako na progi, kot tudi na cestah obtičali in niso mogli zaključiti potovanja.

Ob ponedeljkovem neurju, ko je v Zasavju padla nadpovprečna količina dežja v izredno kratkem času in je neurje povzročilo številne nevšečnosti se je na progo vsul tudi večji plaz, zaradi katerega je potniški vlak iztiril. Ob nastalem izrednem dogodku je bila proga zaprta za ves promet.

Sodelavci na terenu so bili ves čas v sodelovanju s policijo in preverjali razmere na cesti, saj je v tem času plaz zasul tudi cesto Litija – Zagorje, ki je bila zaprta do 24.00. V tem času ni bil možen cestni prevoz (angažiranih je bilo 56 avtobusov), informacij pa je bilo zelo malo, saj se ni vedelo do kdaj bo mogoče očistiti cesto plazu in jo pripraviti do te mere, da bo omogočen varen prevoz.

Potniki na omenjeni progi se že nekaj dni soočajo z zamudami zaradi zamud vlakov in nadomestnih cestnih prevozov, kar je ponedeljkov izredni dogodek (plaz) samo še dodatno podkrepil. Potnikom se za vse nevšečnosti opravičujemo.

Trenutno pa smo na slovenskem železniškem omrežju v obdobju povečanega obsega tako vzdrževalnih del kot tudi investicijskih del, ki jih izvaja lastnik s pospešenim izvajanjem vlaganj. To predstavlja izzive v propustnosti na posameznih odsekih prog ter zahteva nadomestne prevoze zaradi zapor in posledično zamude, a dolgoročno to prinaša možnost boljših storitev za potnika, ki se jih kot prevoznik veselimo.«

Železniški promet med Litijo in Trbovljami ponovno vzpostavljen, a lahko prihaja do zamud Po ponedeljkovem močnem neurju, ki je zajelo nekatere dele Slovenije, je železniški promet med Litijo in Trbovljami, kjer se je sprožil plaz, ponovno vzpostavljen, so sporočili iz Slovenskih železnic. Vlaki bodo na tem odseku vozili po voznem redu, opozarjajo pa, da lahko nastajajo zamude.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam vprašanje ali videoposnetek.