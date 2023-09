Bralec Martin sprašuje, kakšna usoda čaka Radio Gaga: takšen je odgovor

V uredništvo naše priloge Vikend je prispelo vprašanje, ki se po smrti legendarnega Saša Hribarja poraja mnogim Slovencem. Martina je zanimalo, kakšna usoda po tragični smrti čaka radijsko oddajo Radio Ga Ga?

Odgovor službe za komuniciranje RTV Slovenija so naši kolegi objavili v rubriki Draga televizija...

»Radio Ga Ga je bil 33 let nepogrešljiv del programske ponudbe Radia Slovenija. Po smrti Saša Hribarja smo pred težko odločit­vijo, kako negovati desetletja dolgo tradicijo najbolj žlahtne radijske satire in imitacije. Zato se bomo o podobi petkovih dopoldnevov na Prvem programu Radia Slovenija programski ustvarjalci skupaj z ustvarjalci oddaje pogovorili v prihodnjih dneh, naša želja pa je, da se tradicija satiričnega pretresanja družbenega dogajanja nadaljuje. Do končne odločitve o programski vsebini (predvidoma do začetka oktobra) bo dozdajšnji termin Radia Ga Ga smiselno glasbeno obarvan.«

Najboljša oddaja v živo

Na spletni strani MMC pa so ob tem zapisali še, da je »v Radiu Ga Ga, ki je pomenil prelomnico v slovenskem radijskem humorju in v katerem se je v imitatorskih sposobnostih urilo več slovenskih komikov, je Sašo Hribar ustvaril arzenal neponovljivih radijskih likov, ki so zrasli iz njegovega cinično satiričnega duha in zaživeli prek njegove izjemne glasovne mimikrije. O kultnem statusu oddaje priča tudi podatek, da je bila v devetdesetih v Monte Carlu izbrana za najboljšo med radijskimi oddajami v živo.«

