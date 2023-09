To želi prijatelj pokojnega Saša Hribarja: »Tega čudovitega fanta preprosto ne smemo pozabiti«

Po smrti radijskega voditelja Saša Hribarja ki so ga pokopali v petek, so ga številni opisali kot legendo slovenskega radia in satire, kot človeka, ki jih je ob petkovih dopoldnevih spravljal v smeh, njegovi sodelavci pa tudi kot globokega in razmišljujočega človeka.

Zaposleni na RTVS so se mu poklonili z žalno sejo, na kateri je predsednik uprave RTV Slovenija Zvezdan Martić poudaril, da se je Sašo Hribar boril do zadnjega.

Tega čudovitega fanta preprosto ne smemo pozabiti. Tudi on ni nas. Potrudimo se skupaj.

Ob tem žalostnem dogodku pa je prijatelj pokojnega voditelja Edo Marinček prišel na idejo, kako se še na prav poseben način pokloniti spominu na Saša Hribarja: »Napišimo ljudje, ki smo Saša poznali, ga še vedno poznamo, spominsko osebno knjigo o njem kar skupaj.«