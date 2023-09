Radia Ga ga več ne bo: Sašo je bil oče, sin in sveti duh oddaje

V petek je umrl satirik Sašo Hribar, legendaren radijec, za katerim bo ostala velika praznina. Bil je avtor številnih oddaj, najbolj poznana pa je bila Radio Ga Ga, brez katere petki za veliko Slovencev ne bodo več enaki.

Na Radiu 1 so danes gostili enega izmed Hribarjevih sodelavcev iz omenjene oddaje, Aleksandra Pozveka, ki je odgovoril na vprašanje, ali bodo z oddajo nadaljevali tudi brez Hribarja.

»V petek smo še normalno oddelali oddajo. Ob devetih zjutraj me je Sašo poklical po telefonu in mi rekel: ‘kaj je miško, si zbujen? Sem mislil, da ne boš prišel, ker je bila včeraj Popova promenada.’ Po oddaji pa sem čakal sem na njegov klic, vsak petek me je poklical, da je vprašal, ali je kaj odziva na oddajo. Še vedno čakam na klic. Zdaj bi mu rekel, da je preveč odziva,« je o dnevu, ko je javnost pretresla novica o Hribarjevi smrti povedal imitator.

V pogovoru z Denisom Avdićem se je spomnil, kako je začel delati za oddajo Radio Ga Ga. »Star sem bil 18 let, štirinajst dni sem imel njegovo telefonsko številko, pa si ga nisem upal poklicati. Na en četrtek sem se le ojunačil, rekel je, naj pridem naslednji dan v studio. Mislil sem, da me bo preizkusil, da bom pogledal, kako oddaja poteka ... Prišel sem tja, vprašal me je, kaj bi Erjavec rekel na to, sem povedal, potem pa je rekel usedi se ... In sem začel. Čeprav sem v prvih oddajah povedal dva ali tri stavke, bil sem res zanič, je on verjel vame, mi dajal priložnosti, pogovarjal se je z mano, klical me je vsak drug dan, me spraševal, ali treniram ... Ne vem, kaj bi počel, če ne bi bilo njega. Bil je genij, ampak najprej je bil človek.«

Oddaje ne bo več

Imitatorja Pozveka so vprašali o usodi legendarne radijske oddaje Radia Ga Ga in povedal je, da oddaje v taki obliki več ni: »Ker jene more biti. Ker nima več svojega očeta, sina in svetega duha. Vse to je bil Sašo.«

Zadnjo oddajo, ki jo je Hribar skupaj s sodelavci (Tilen Artač, Jure Mastnak, Nejc Mravlja, Valentina Plaskan, Aleksander Pozvek in Marko Cirman) ustvaril na dan smrti, lahko poslušate tukaj.