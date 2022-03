Bralec Marko presenečen: Varnostnik nam je ukazal, naj storimo to

Na nas se je obrnil bralec Marko, ki je pred dnevi imel neprijetno izkušnjo na Snaginem zbirnem centru na Povšetovi, kamor je odpeljal kosovni odpad v ogromne zabojnike, ki stojijo zunaj. Kljub temu da je zbirni center na odprtem in da ni bilo nikakršne gneče, mu je varnostnik ukazal, da mora nositi zaščitno masko. Ko je vprašal, zakaj, naj bi mu ta odgovoril, da zato, ker gre za prostor javnega značaja.

Marko pravi, da si ni želel konflikta, zato si je masko nadel, kosovni odpad razporedil in odšel. Vseeno pa mu ni dalo miru, zato se je obrnil na nas. Prepričan je, da je varnostnik izigral zakon, da si pravila tolmači po svoje, hkrati pa krati pravico meščanov do svobodnega gibanja. V tistem trenutku so bili na območju zbirnega centra še trije uporabniki. Vsak pri svojem zabojniku, do katerega se lahko povzpneš po strmih stopnicah, da odvržeš odpad. Tako menda ni realne možnosti, da bi z nekom stal v tesnem stiku. »Ljudje hodijo v trgovine brez mask, stojijo na smučišču v koloni brez mask, prirejajo prireditve v zaprtih prostorih brez mask, meni pa je varnostnik ukazal, da moram nositi masko na odprtem, kljub temu da v moji bližini ni bilo nikogar. Najbližje meni je bil gospod deset metrov stran in tudi on je moral po navodilu varnostnika nositi masko. Grozljivo, kakšne pravice si nekateri prisvajajo in delujejo izven črke zakona,« je zapisal.

Snaga in Sintal odgovarjata

Vprašanje, ali so navodilo za obvezno preverjanje nošnje mask na odprtem območju Snage, čeprav ni gneče, varnostniku naložili v JP Voka Snaga, so nam odgovorili: »Ob obisku uporabnikov zbirnih centrov v JP Voka Snaga spoštujemo določila, zapisana v veljavnem Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, zato priporočilo uporabe maske tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtem, kjer ni mogoče zagotoviti medsebojne razdalje vsaj 1,5 metra, dosledno upoštevamo. Četudi gneče pri oddajanju odpadkov v tistem trenutku ni, ne moremo zagotoviti, da k uporabniku nekdo ne bi pristopil, zato je uporaba maske obvezna za vsakogar, ki vstopi v zbirni center. Pri uporabi storitev je treba upoštevati navodila zaposlenih.« V Sintalu pravijo, da varnostnik ravna po priporočilih in skrbi za varnost vseh.

Kaj pravi odlok glede nošenja mask?

Po odloku so maske na javnih prostorih le priporočljive, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Je pa zaščitna maska obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih in na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, in v osebnih vozilih.

Policisti, inšpektorji, občinski redarji, varnostno osebje, izvršitelji in druge uradne osebe morajo pri opravljanju svojih nalog obvezno uporabljati zaščitne maske v vseh postopkih s posamezniki in v komunikaciji z osebami, ki so navzoče na kraju postopkov.

