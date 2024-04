Bralec Joško ves iz sebe: naletel je na nov, življenjsko pomemben prometni znak!

Letos je v veljavo stopil novi pravilnik o prometni signalizaciji in opremljenosti cest. Nekatere znake so grafično prenovili, druge ukinili. S pravilnikom so posodobili devet let stare smernice, ki niso več ustrezale zahtevam prenovljenega zakona o cestah.

Nadalje bodo od julija letos morala imeti vsa nova vozila vgrajeno pametno orodje za ohranjanje hitrosti, v resnici pa ta sistem vsebujejo že vsi novi avtomobili na trgu.

Pozorni bralec Joško je kljub vsem novostim, ki so bile javno napovedane, v uradnem listu odkril prometni znak, ki ga še ni videl.

Bralec opazil nov prometni znak v uradnem listu. FOTO: Zajem Zaslona, Uradni List

Opozarja na vozilo, ki vozi v nasprotno smer

Pri tem znaku je še posebej pomembno, da ga prepoznate takoj, saj vam lahko reši življenje. Gre namreč za nov prometni znak za nevarnost, ki na avtocesti na prikazovalnikih s spremenljivo prometno-informativno signalizacijo opozarja na voznika, ki vozi v nasprotno smer. Ko bodo kamere na avtocesti zaznale voznika, ki vozi v napačno smer, se bo prometni znak na prikazovalnikih nemudoma aktiviral in opozarjal ostale voznike na nevarnost, poroča vozimse.si.

Znak se bo prikazoval na svetlobnih tablah na avtocesti. Simbolična fotografija. FOTO: Blaz Samec

Ker policijska statistika kaže, da je bilo v primerjavi z letom 2016 leta 2019 40 % več primerov vožnje v napačno smer na avtocesti, je dobro vedeti tudi, kako ukrepati, če na svetlobnem prometno-informativnem portalu na avtocesti zagledate tak znak. Ko se vam to zgodi, previdno znižajte hitrost in se z voznega umaknite na odstavni pas, s prehitevalnega pa na vozni pas in pot nadaljujte nadvse previdno! Če imate možnost, avtocesto zapustite na prvem počivališču ali izvozu, dokler na radijskem sprejemniku ne slišite obvestila, da je nevarnost minila.

