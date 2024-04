Bralec Darko po polžje proti prestolnici: če je že zdaj tako, kako bo šele v poletni sezoni?

Tisti, ki se vsak dan v Ljubljano vozijo po primorski avtocesti, so v zadnjih dneh opazili, da se promet proti prestolnici premika počasneje. Na cestah so opazili več tovornjakov in naš bralec Darko, ki zelo dobro pozna prometno stanje na tem avtocestnem odseku, je ob tem privzdignil obrv in se vprašal, kaj za vraga se dogaja. Prepričan, da je prišlo do nekakšne spremembe v Luki Koper in da težava izvira od tam. Preverili smo, kaj se dogaja.

Da vse stoji, ni opazil samo naš bralec, temveč tudi drugi dnevni migranti, ki so na težave opozorili na družbenih omrežjih.

»V pristanišču in okolici trenutno ne beležimo posebnosti, vezanih na tovorni promet. Po naših informacijah do zastojev prihaja na vipavski hitri cesti med Vipavo in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Po večini gre za promet proti Avstriji, ki se je zaradi praznikov v sosednji Italiji in omejitvi prometa za tovorna vozila preusmeril v Slovenijo,« je pojasnil Rok Štemberger iz Luke Koper.

Njegove navedbe in pojasnila, da je za gnečo na slovenskih cestah kriv praznik v Italiji, so potrdili na Darsu. Tovorna vozila so morala Italijo zaradi omejitev in prepovedi prometa zapustiti do devete ure zjutraj. Na Darsu še pravijo, da so na to opozarjali prek prometnih informacij. »Ta italijanski praznik sicer do zdaj nikoli ni predstavljal posebnega vpliva na promet v Sloveniji, tokrat pa je bilo drugače.«

»Malenkost več prometa je bilo tudi iz Luke Koper. K današnji slabši pretočnosti so prispevale še neugodne vremenske razmere, ki pretočnost poslabšajo tudi do 50 odstotkov, in jutranja konica. Zastoj je bil kratkotrajen, opozarjamo pa, da bo z začetkom turistične sezone, ki se je dejansko že začela, zastojev več in bodo dolgotrajnejši,« so še pojasnili.

Če že zdaj vse stoji, kaj nas čaka poleti?

Na vprašanje, kako bodo razbremenili slovenske ceste v času poletne sezone, ko primorka tradicionalno stoji, so pojasnili, da se pripravljajo v skladu s svojimi pristojnostmi – organizacijsko in z novimi tehnologijami.

Pričakujejo, da bodo tako vplivali na večjo pretočnost, a vseeno dodajajo, da to ne pomeni odprave zastojev, saj bi morali za to zgraditi nove vozne pasove. »Kljub vsem naporom družbe Dars (npr. ureditev odstavnega pasu za namen vožnje na štajerski in primorski vpadnici) ostajajo še vedno ovire, na katere Dars ne more vplivati (pridobitev okoljevarstvenega soglasja čakamo od septembra 2023),« so še dodali.