Bralci zaskrbljeni zaradi letala na nebu: Zakaj dela takšne kroge? (FOTO)

Na naš portal se je obrnilo več zaskrbljenih bralcev s fotografijami letala, ki že več ur kroži na območju slovensko-hrvaške meje.

»Potniški avion je nad Štorami delal zanimive kroge«; »Enemu pilotu je zgleda dolg čas«; Kaj se dogaja? Na meji med Slovenijo in Hrvaško že več ur kroži potniško letalo in za sabo pušča bele sledi?; »Zakaj dela letalo takšne kroge?« so nam med drugim zapisali v sporočilih.

FOTO: Bralec Dejan

asd FOTO: Bralec Marjan

FOTO: Bralka Mojca

FOTO: Bralka Tjaša

Prizori enakomernih krogov so vidni nad Kozjanskim, Celjem, Ponikvo ...

Ni razloga za skrb

»Današnje dopoldne precej pozornosti pritegnejo krogi na območju slovensko-hrvaške meje. Ne gre za nič nevarnega, gre za sled, ki jo pušča letalo, ki na višini 28 tisoč čevljev kroži za namene posredovanja TV signalov. Na tem območju danes namreč potekajo hitrostne preizkušnje v rejliju,« pojasnjujejo na Slovenskem letalskem portalu.

