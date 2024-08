Jelinčič oster do nasveta policije: »Mi smo nora država« (VIDEO)

Poročali smo o nasvetu policije, ki se je pred nekaj dnevi predvajal na televiziji in razdvojil javnost. Ena od točk, kako naj žrtve postopajo v primeru posilstva, se je glasila: »Žrtve naj se poskušajo pogovoriti s storilcem in vzbuditi občutke razumevanja in sočutja.«

Na omrežju X so se pojavili ogorčeni odzivi gledalcev, ki nasvet razumejo drugače. »Policijski nasveti ženskam ob poteku posilstva. Jaz tole razumem takole: Če je posilstvo neizbežno, naj lepo dajo noge narazen in uživajo, kolikor le morejo. Poden. Ta oblast je golazen, ki sovraži slovenski narod,« je zapisal nekdo.

Oglasil se je tudi Aleš Primc, ki je dejal: »Vodstvo @policija_si, ste vi normalni? Vodstvo@policija_si izdalo navodila za migrantsko posiljevanje slovenskih žensk in deklet. V skladu z navodilom morajo slovenske ženske pri posiljevalcu ob posilstvu vzbujati občutke 'razumevanja ter sočutja'. Vi ste nori!«

Kje naj bi policija v svojem nasvetu omenila migrante ali slovensko narodnost, iz navedenega sicer ni razvidno.

Brez izbiranja besed

Piskrček je pristavil tudi Zmago Jelinčič Plemeniti: »Pred nekaj leti je bilo v parlamentu govora o tem, da 'ne pomeni ne'. Če si se obrnil do kakšne ženske, je bilo to takoj spolno nadlegovanje in kakorkoli. Če ni hotela it seksat, je pomenilo, da nimaš kaj tam delat, kar je čisto logično in prav,« je v videoposnetku na omrežju X dejal politik.

»A tisti ekstrem se je zdaj sprevrgel v nekaj čisto drugega in Policija zdaj svetuje, da posiljevalec se mora počutiti razumljenega, treba mu je pomagat in tako naprej ... Pa kaj se gremo? Kaj se gremo? Mi smo nora država, smo popolnoma glupi, smotani in neumni,« nadaljuje v svojem slogu, brez izbiranja besed.

»A zdaj Policija svetuje, če vas bo kdo posilil, bodite prijazni z njim, potem po koncu posilstva mu še skuhajte kavo, potem mu dajte še kakšen rogljiček zraven in se zahvalite za vse skupaj. Kaj je pa tale Poklukar, kaj je ta, čist zblojen? Mi furamo to varjanto na državnem nivoju, da je treba posiljevat, tile migranti bodo posiljevali levo in desno,« je dodal.

Nasvet ni prepuščen interpretaciji

Policija je sicer v svojem nasvetu dejala, naj žrtev posiljevalcu poskuša »vzbuditi občutke razumevanja in sočutja«, torej da bi posiljevalec začutil empatijo do žrtve, s preprostimi besedami: da bi se žrtev zasmilila posiljevalcu in ne obratno.

Pomen nasveta je torej objektivno en sam in je jasno razumljiv spretnemu govorcu slovenščine.