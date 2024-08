Policijski nasvet, ki razdvaja slovensko javnost: »Če je posilstvo neizbežno, naj ...«

Pred nekaj dnevi se je na televiziji predvajal nasvet Policije, ki se nanaša na posilstvo. Ena od točk, kako naj žrtve postopajo v primeru posilstva, se je glasila: »Žrtve naj se poskušajo pogovoriti s storilcem in vzbuditi občutke razumevanja in sočutja.«

Nekateri gledalci so si te besede interpretirali po svoje. Nekdo je, denimo, na omrežju X zapisal: »Policijski nasveti ženskam ob poteku posilstva. Jaz tole razumem takole: Če je posilstvo neizbežno, naj lepo dajo noge narazen in uživajo, kolikor le morejo. Poden. Ta oblast je golazen, ki sovraži slovenski narod.«

»Ženskam se opravičite za nesramnost«

Na to se je odzval tudi politik Marjan Podobnik: »Ne odobravam posplošenih žaljivih izrazov nikjer. Toda, spoštovani v @policija_si, @mnz_gov_si, @vladaRS. Če je to res zapis slovenske policije, je prav, da ga nemudoma umaknete in se hkrati ženskam opravičite za to nesramnost, ki se je mnogi verjetno niti ne zavedate, kolikšna je.«

Za pojasnilo smo se obrnili na Policijo, katere tiskovni predstavnik je za Slovenske novice povedal, da »Policija ravna na podlagi strokovnih stališč in ugotovitev kriminalistične stroke,« pri čemer se sklicuje tako na domače kot tuje strokovnjake, pa tudi dolgoletne izkušnje, »ki jih je pridobila pri delu z žrtvami in storilci najhujših oblik kaznivih dejanj zoper življenje in telo.«

Nasvet, ki je bil objavljen, je povzet iz svetovalnih brošur, ki so namenjene žrtvam kaznivih dejanj in tistim, ki bi se lahko v tej poziciji znašli ali znašle. »Torej v okoliščinah, kjer ni mogoče predvideti, koliko časa bo napad trajal in kaj vse je storilec sposoben storiti, da bi dokončal dejanje,« so pojasnili pri Policiji.

Na vso moč naj se branijo

»Ženskam vedno svetujemo, da se na vso moč poskušajo ubraniti napada. Ob veliki fizični premoči storilca, še posebej, če se napad zgodi na kakšnem odmaknjenem kraju,« pojasnjujejo, »kjer ni mogoče pričakovati tuje pomoči, pa žrtvi kljub upiranju velikokrat napada ne uspe preprečiti.«

Opozarjajo, da v teh težkih trenutkih lahko žrtev poskuša ubrati drugačno taktiko, in sicer, »da poskuša pri storilcu vzbuditi občutek krivde in ga na tak način odvrniti od napada,« in s tem poskuša preprečiti morebitne hujše posledice in dodatne poškodbe.

»Izjemno pomembno je tudi, čeprav v tako stresni situaciji izjemno zahtevno, da si poskuša zapomniti čim več lastnosti storilca, saj bo policiji to v veliko pomoč, da nasilneža najde in kaznuje za to nizkotno in kaznivo dejanje ter prepreči nove žrtve,« so zaključili.