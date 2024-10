Ženska, ki je umrla za 11 minut, razkrila, kaj je videla v posmrtnem življenju (VIDEO)

Charlotte Holmes iz Wichita je leta 2019 med rutinskim zdravniškim pregledom doživela klinično smrt, ko je njeno srce prenehalo biti za 11 minut. Medtem ko so jo zdravniki oživljali, je doživela izjemno izkušnjo, ki jo opisuje kot obisk nebes in pekla.

Ko je njeno srce zastalo, je Charlotte povedala, da je takoj občutila vonj najlepših rož in slišala glasbo. »Ko sem odprla oči, sem vedela, da sem v nebesih,« je povedala. Opisala je okolico kot čudovito in harmonično, spremljalo pa jo je skupina angelov, ki so jo popeljali globlje v nebesa.

Videla tudi otroka, ki ga je izgubila

Med svojim obiskom je videla tudi že pokojne družinske člane, ki so bili videti mladi in zdravi, čeprav jih je prepoznala. Eden najbolj čustvenih trenutkov je bil, ko je srečala malčka, ki ga sprva ni prepoznala. Kasneje je spoznala, da je bil to njen otrok, ki ga je izgubila med nosečnostjo.

Po doživetju nebeške lepote je bila Charlotte popeljana tudi v vizijo pekla. Opisala ga je kot kraj neznosnega smradu in krikov, popolno nasprotje nebes. Po njenih besedah ji je Bog pokazal pekel kot opozorilo, da naj ljudem prenese sporočilo o pomenu spremembe načina življenja.

Charlotte je po tej izkušnji prepričana, da je bila poslana nazaj z namenom, da deli svoje videnje in opozori na posledice napačnih življenjskih poti.