Žena iz sanj? V spanju bi seksala, a se naslednji dan ničesar ne spomni

Lauren Spencer je videti kot vsaka druga 50-letnica, a ko zaide sonce in leže k počitku, pride na plan njena druga, bolj temačna stran. Lauren namreč trpi za izredno redko motnjo, imenuje se seksomnija, poenostavljeno povedano pa gre za nekaj podobnega hoji v spanju, le da Lauren ponoči ne le hodi naokoli, ampak išče spolno potešitev.

Njen mož je bil že večkrat tarča njenih pohotnih nočnih epizod, med spanjem se Lauren denimo pogosto tesno privije k njemu, ali ga zbudi z ljubkovanjem njegovega korenjaka. Sam sicer nima nič proti temu, tudi navadil se je že, da se Lauren, sicer mama dveh otrok, običajno ne zaveda, kaj počne, se pa Angležinja zaradi svoje motnje boji prespati pri prijateljih ali v hotelu.

»Jasno mi je, da bi bila v hudih težavah, če bi prespala pri prijateljici in se sredi noči nenadoma znašla v postelji z njenim možem. Tudi če moram prespati v hotelu, vedno okrog kljuke pritrdim dodatno ključavnico ali kaj drugega, kar mi preprečuje, da bi v spanju odprla vrata in zlezla drugemu gostu v posteljo,« pravi Lauren, ki se sicer redko kam odpravi čez noč, njeni hčerki pa sta tudi že odrasli in živita na svojem, zato lahko sproščeno leže k počitku.

»Nikoli ne vem, kdaj se bo ponoči kaj zgodilo, prav tako se zjutraj ničesar ne spomnim, kar je še huje. Charlie pa je seveda navdušen ob vsaki moji epizodi in zgodi se, da vse skupaj eskalira,« je dejala Britanka, ki se je z možem o motnji na dolgo in široko pogovorila ter mu dala tudi zeleno luč, da lahko izkoristi njeno nočno osvajanje. Lauren so motnjo diagnosticirali pred tremi leti. Zdravnika je takrat obiskala, ker se je bala, da ima kakšno nevrološko bolezen, saj je že dolgo v spanju hodila in govorila, tudi padla je že večkrat iz postelje, nato se je izkazalo še, da občasno postane tudi nimfomanka.

Zdravila za njeno motnjo ni, prav tako 50-letnica ne ve točno, kaj jo povzroča. Do zdaj je uspela ugotoviti, da je pogosto krivec stres, zaradi česar slabše spi in ponoči počne neumnosti.