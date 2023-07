Zdravnik ji je predpisal kokakolo

Če ste že kdaj po nesreči pogoltnili košček ribje koščice, so vam izkušeni jedci morskih dobrot najverjetneje svetovali, da pojeste košček kruha, nekateri ga oblikujejo v trdno kroglico, saj menda tako lažje po požiralniku potisne kost. Kaj pa če se vam v požiralniku zatakne košček piščančje kosti? Beth Brash se je pripetilo prav to in najprej je menila, da se bo koščica premaknila sama, zato je pila veliko vode, a to ni pomagalo.

Njegov nenavadni nasvet je res pomagal. FOTO: Guliver, Getty images

Po dveh dneh je imela bolečin in neprijetnega občutka dovolj in obiskala je urgenco. Bala se je, da bo morala na operacijo ali da ji bodo kost poskušali odstraniti na kakšen drug boleč način, na njeno veselje pa se je vse zasukalo drugače. Zdravnik jo je pomiril, da je koščica res majhna, in ji predpisal kokakolo, natančneje štiri pločevinke na dan.

Eksperiment

Nekoliko skeptična Brasheva se je res odpravila v trgovino in kupila osem pločevink te priljubljene pijače, saj je menila, da bo trajalo vsaj dva dni, preden se bo kaj zgodilo. Na njeno veliko presenečenje se je že naslednji dan počutila veliko bolje, še dan pozneje je bilo vse po starem. »Te pijače sicer ne bi predpisal kot zdravilo, a če se je na tak način ognila operaciji ali endoskopiji, je očitno delovalo,« je dejal zdravnik in specialist družinske medicine Bryan Betty, ki se je po tem, ko je slišal omenjeno zgodbo, odločil za eksperiment.

Specialist družinske medicine je opozoril, da priljubljena pijača topi tudi zobno sklenino.

V posode je položil različno velike piščančje kosti ter jih prelil s kokakolo. Kmalu je opazil, da so se začele topiti in najmanjše nekaj dni pozneje ni bilo več. Bryan je spomnil, da kokakola vsebuje veliko kisline, mnogi z njo uspešno čistijo denimo vodni kamen, ki se nabere na straniščnih školjkah. Posledično topi tudi zobno sklenino, zato Beth opozarja, da pretirano uživanje te gazirane pijače ni najboljša izbira.