Zaradi živega piščanca na glavi deležna kritik

Naše stare mame so rade uporabljale izraz, da nekdo nosi na glavi sračje gnezdo, s čimer so opisovale neurejene pričeske svojih kolegic. In najbrž bi prav debelo pogledale, če bi izvedele za trend, ki je preplavil jugovzhodno Azijo, najti pa ga je tudi drugod po svetu. Tam mladi na glavah ne nosijo sračjega, ampak nekakšno račje gnezdo.

V praksi to pomeni, da si na glavo pritrdijo plišasto ali gumijasto račko. Trend je povezan z japonsko kulturo in mango, čeprav vir, ki ga je sprožil, ostaja neznan.

Med navdušenkami nad tem bizarnim prijemom je tudi filipinska vplivnica Abby Domer Salle, ki je želela biti še posebno izvirna. Tako si je namesto umetne igračke na glavo nataknila kar pravega piščanca! S tem v majhno kletko spravljenim naglavnim okrasom se je sprehajala po Manili ter snemala videe in fotografije in jih objavljala na družbenih omrežjih. A če je mislila, da bo naletela na navdušen odziv, se je zelo zmotila. Številni sledilci so bili ogorčeni nad tem, da je nekaj dni starega živega piščanca uporabila kot modni rekvizit. »To je mučenje živali, piščanec je videti pod stresom,« je komentiral Abbyjin sledilec na tiktoku. Kakšna stopnja stresa je bil zanj izlet na glavi vplivnice, ve samo puhasta mala kepica, upamo pa, da je brezvestnico, ki ga je uporabila kot modni dodatek, opozoril na to, da je živo bitje, vsaj s kakšnim strateškim kakcem.

Da pa ni vse tako črno-belo, lahko spoznamo ob kreacijah modne ustvarjalke Cecilie Valentine. Ta je različne živali uporabila kot modne dodatke prav z namenom, da bi ljudem pomagala uvideti, kako neusmiljeno je nositi materiale, za katere morajo živali dati življenje. Med kreacijami sta bili tudi kletka s kanarčkom, ki jo je manekenki pritrdila na glavo, in modrček, po katerem se je sprehajala živa miš.