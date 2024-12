Zadel 30 milijonov na loteriji in umrl med rutinsko operacijo zob

Antônio Lopes Siqueira, 73-letni Brazilec, je prejel enega največjih dobitkov na loteriji v zgodovini – kar 30 milijonov evrov (201,963,763.26 BRL) na loteriji Mega Sena, največji loteriji v Braziliji. Le mesec dni po velikem uspehu je žalostno preminil med zobozdravstveno operacijo, s katero je želel izboljšati svoje zobe.

Po zmagi na loteriji se je namreč odločil, da bo del vsote namenil za zobozdravstveno operacijo in si priskrbel nove zobe. Vendar je sredi operacije umrl. Ni še potrjeno, ali je šlo za naravni potek ali tujo krivdo, policija incident še preiskuje.

Antônio je bil v sredo, 4. decembra, na kliniki, kjer so mu vstavljali zobne vsadke, ko ga je doletel nenadni zastoj srca. Ko so reševalci prispeli na kraj dogodka, je ležal na hrbtu in že več kot pol ure doživljal zastoj. Prepeljali so ga na urgenco, vendar ga zdravniki niso mogli več oživiti.

Nepričakovan konec velike zmage

Po navedbah virov je imel Siqueira zdravstvene težave, kot sta visok krvni tlak in sladkorna bolezen, ki bi lahko prispevale k njegovemu nenadnemu poslabšanju. Še vedno pa ni jasno, ali je bila smrt posledica naravnih vzrokov ali morebitnih nepravilnosti med operacijo. Policija dogodek preiskuje, zobozdravstvena ambulanta in osebje pa sta pod drobnogledom.

V dobitku ni mogel uživati - življenje je imelo drugačne načrte. FOTO: Siphotography Getty Images/istockphoto

Policijski načelnik je za lokalne medije izjavil: »Če je šlo za nenadno bolezen, ambulanta ni odgovorna. Počakati moramo na obdukcijo in poročilo, ki bosta razjasnila, kaj se je v resnici zgodilo.«

Kupil za manj kot evro

Siqueira je zmagovalni loterijski listek, ki ga je kupil za manj kot en evro, dobil v trgovini, kjer je bil redna stranka in se pogosto šalil o tem, kako bi bilo zadeti glavni dobitek. Po dobitku v novembru je načrtoval, da bo del nagrade namenil izboljšanju zob, za preostanek denarja pa še ni imel dokončnih načrtov. Po besedah vira blizu družine je razmišljal o nakupu hiše.

»Še vedno je ugotavljal, kaj bo naredil. Ni imel časa, da bi užival v nagradi,« je dejal družinski znanec za lokalne medije.

Siqueirova smrt je pretresla njegovo družino in skupnost, kjer je bil znan kot prijazen in delaven človek. Njegova zgodba je žalosten opomnik, kako nepredvidljivo je lahko življenje, tudi po največjih zmagah.