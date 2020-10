Za Japonca odprli Machu Picchu

REUTERS PICTURES Izgubljeno mesto zdaj sameva. FOTO: Enrique Castro-Mendivil/Reuters

Vodnik samo zanj

Ogledal si je znamenitost, lahko se vrne domov.

Peru se uvršča med države, v katerih je covid-19 terjal najhujši davek, umrlo je že več kot 33.000 ljudi. Strogi varnostni ukrepi in omejitve gibanja veljajo že nekaj mesecev, toda vlada je vendarle pokazala izjemno razumevanje in sočutje do japonskega turista, ki je zaradi pandemije obtičal v andski državi.Tam je že od marca, točneje v kraju Aguas Calientes, tik ob sloviti, več kot 500 let stari inkovski utrdbi Machu Picchu. Spomladi je namreč nič hudega sluteč pripotoval v Peru in si kupil vstopnico za ogled turistične znamenitosti, potem pa so mu načrti splavali po vodi: novi koronavirus je prevzel vajeti tudi v južnoameriški državi in zaprl javno življenje,pa se ni mogel niti vrniti domov, saj je država brezkompromisno odpovedala mednarodne polete. Japonec si je tako v Aguas Calientesu ustvaril novi dom in oddih z nekaj dni podaljšal na več mesecev. A zdaj je vendarle napočil čas za vrnitev domov, zato je na perujsko ministrstvo za kulturo naslovil posebno prošnjo: preden se vrne v deželo vzhajajočega sonca, si srčno želi ogledati Machu Picchu, zaradi katerega je pripotoval v Peru.Prijazni ministerga je uslišal, Jesse pa si je lahko ogledal inkovsko znamenitost v družbi izkušenega vodnika, ki ga je imel samo zase, njegova izkušnja je tako resnično neponovljiva. Japonec je tako po sedmih mesecih prvi, ki se je lahko sprehodil po izgubljenem mestu, vprašanje, kdaj bo šel kdo po njegovih turističnih stopinjah. Peru sicer načrtuje vnovično odprtje utrdbe za obiskovalce novembra, a covid-19 verjetno še ni rekel zadnje.